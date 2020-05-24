تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا في قطاع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل قطاع غزة أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، لسيدة تبلغ من العمر 77 عاما تنتمي لمدينة خان يونس، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في القطاع ببيان لها، الأحد.

وأشارت الصحة في غزة ببيانها إلى أن السيدة التي لقت حتفها جراء الفيروس كانت تعاني من أمراض مزمنة قبل إصابتها بكورونا.

ومع تسجيل حالة الوفاة الجديدة هذه، بلغ عدد الوفيات في عموم الأراضي الفلسطينية إلى 5، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.

وأتت الأنباء عن حالة الوفاة بعد أن أعلن مسؤولون عن قفزة مفاجئة بأعداد الإصابات في القطاع من 20 إلى 55 إصابة، ما أسفر عن إعلان السلطات في غزة تشديد الإجراءات المطبقة على الأماكن العامة خلال أيام عيد الفطر، بالإضافة إلى منع غير الفلسطينيين إلى غزة حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.