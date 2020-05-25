إليكم وجبات خفيفة وصحية وسهلة سيحبها الأطفال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح تناول الوجبات الخفيفة من قبل الأطفال من الطقوس اليومية، بالنسبة للعديد من الأهل.

وتناولها يتم بعد انتهاء الدوام المدرسي، عند مواعيد اللعب الجماعي، قبل وبعد ممارسة الرياضة أو الواجب المنزلي، وعندما لا يكون هناك أي نشاط آخر للإنخراط فيه.

وأظهرت دراسة حديثة أن الأطفال في الولايات المتحدة يتناولون وجبة خفيفة ثلاث مرات يومياً تقريباً، وبذلك يأتي أكثر من ربع السعرات الحرارية اليومية للطفل من الوجبات الخفيفة.

وما يختاره الأطفال للوجبات الخفيفة أمر مهم، وقد يكون في الصباح، أو خلال فترة بعد الظهر، أو المساء. وتغذي الوجبة الخفيفة الصحية عقل الطفل وجسمه، وتملأ الفجوات الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والألياف. أما الوجبات الخفيفة الخالية من التغذية والمحملة بالسكريات فيمكن أن تؤدي إلى التعب، وزيادة الوزن، وتسوس الأسنان.

وفيما يلي قائمة بأطعمة سهلة، مغذية، ويحبها الأطفال:

"فوندو" الفاكهة

هذه الوجبة الخفيفة رائعة للمشاركة مع الأصدقاء، وهي غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف.

ويمكن تقطيع البطيخ الأصفر، والأناناس، والفراولة أو غيرها من الفاكهة المفضلة، ثم إضافة حفنة من العنب البري، ومن ثم وضع الفاكهة بأسياخ خشبية صغيرة.

ويمكن أن تغمس باللبن الزبادي الغني بالبروتين والعسل. ويمكن أيضاً استخدام صلصة الشوكولاتة وذلك بخلط مسحوق الكاكاو، والسكر، والفانيليا، ونشاء الذرة.

ألواح "الجرانولا" المنزلية

ويحتوي "الجرانولا" على المكسرات الغنية بالمغذيات والشوفان الغني بالألياف، بالإضافة إلى أنه يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة للحصول على القليل من الحلاوة.

ومن الممكن صنع هذه الألواح بشكل صحي عبر خلط كوبين من شوفان الطبخ السريع، وكوب من بذور الكتان، وكوب من حبوب الأرز المقرمش، وكوب من زبدة الفول السوداني، وكوب من رقائق الشوكولاتة الصغيرة، و2/3 كوب عسل، و2 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا، وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

شطيرة غراهام بالموز وزبدة الفول السوداني

تحل رقائق غراهام مكان الخبز كوجبة خفيفة وأكثر حلاوة. ويمكن دهن ملعقتين صغيرتين من زبدة الفول السوداني على واحدة من رقائق غراهام، ثم وضع شرائح الموز عليها.

ملاحظة: من الممكن استبدال زبدة الفول السوداني بزبدة عباد الشمس، التي يتم تصنيعها من بذور عباد الشمس وهي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني.

الطماطم والـ "بوكونشيني"

ويمكن دمج الطماطم الكرزية مع الـ "بوكونشيني"، وهي كرات صغيرة من جبنة الموزاريلا، ووضعها في أسياخ خشبية.

وهذه الطماطم غنية بالمواد المغذية النباتية المفيدة، وخاصة البيتا كاروتين وفيتامين C.

البيتزا بخبز البايغل

وهذه الوجبة الخفيفة سهلة ولذيذة، وغنية بالألياف، والكالسيوم.

ويقسم خبز القمح الكامل إلى النصف، وتُدهن صلصة الطماطم على كل نصف، ويُرش عليه جبن الموزاريلا قليل الدسم المبشور، ثم تضاف الخضار المفضلة للطفل (نضيف البروكلي أو الفطر عادةً).

الفجل المشوي

وهذه الخضار الطازجة والمقرمشة تكون حلوة ولذيذة عند شويها.

الوصفة سهلة للغاية: بعد إزالة أوراقها وتقطيعها إلى أنصاف، يمكن تتبيلها بزيت الزيتون، والملح، والفلفل، ومن ثم شويها على درجة 400 فهرنهايت حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة "حلوى الحمص" مع الفاكهة

وتُعتبر غنية بالألياف والبروتين. وتغطي بودرة الكاكاو وشراب القيقب وخلاصة الفانيليا وزبدة الفول السوداني، طعم الحمص. وتحتوي على 122 سعرة حرارية و8 غرامات فقط من السكر لكل 3 ملاعق كبيرة. استمتع بها مع شرائح التفاح أو الكمثرى، التي تضيف المزيد من العناصر الغذائية.

الفشار

وهو عبارة عن وجبة خفيفة غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية. ولإضافة مذاق حلو ولذيذ إليه، يُخلط الفشار مع التوت البري المجفف أو المشمش المجفف المفروم، جنبا إلى جنب مع اللوز، والفستق، والفول السوداني، أو بذور عباد الشمس.