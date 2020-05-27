البرازيل تتجاوز أمريكا في حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سجلت البرازيل حصيلة وفيات يومية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أعلى من الوفيات المُسجلة في الولايات المتحدة على مدار اليومين الماضيين.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إن البلاد سجلت 1039 حالة وفاة على مدار الـ 24 ساعة الماضية حتى الساعة 7 مساءً (بالتوقيت المحلي)، في حين ورد أن 683 شخصًا توفوا في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة الزمنية، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ويوم الاثنين، سجلت البرازيل 807 وفيات، في حين أبلغت الولايات المتحدة عن 498 حالة وفاة، بسبب الوباء.

وحتى السابعة من مساء الثلاثاء، بلغ عدد وفيات كورونا في البرازيل 24.512.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، أن البلاد سجلت 16324 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خلال يوم، ليصل إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 39.1222.