هل تعلم بوجود فيروسات أكثر فتكاً من كورونا؟ تعرف إليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل اجتياح أنباء جائحة فيروس كورونا المستجد العناوين الإخبارية، ظهرت أيضاً الكثير من المقارنات بين فيروس "كوفيد-19" وفيروسات أخرى، مثل "سارس"، والإنفلونزا. وخلال هذا الإنفوجرافيك أعلاه، تعرّف إلى موقع فيروس كورونا بالمقارنة مع فيروسات الأخرى.

1. داء الكلب

عائلة الفيروسات: الفيروسات الربدية

سنة الاكتشاف: 377 قبل الميلاد (أول حالة مسجلة)

ناقل الفيروس: الكلاب الداجنة بنسبة 99٪

العدوى من إنسان لآخر: غير مؤكد

وسيلة الانتقال: عادة من خلال العض، وبشكل عام الاتصال المباشر باللعاب أو الأنسجة العصبية من حيوان مصاب.

فترة الحضانة: شهرين - 3 أشهر، وقد تتراوح بين أسبوع إلى عام واحد

معدل الإماتة: 100٪ تقريباً

عدد الضحايا: 59 ألف حالة وفاة سنوياً

هل يوجد لقاح: نعم

2. فيروس العوز المناعي البشري

عائلة الفيروسات: الفيروسات الارتجاعية

سنة الاكتشاف: 1981

ناقل الفيروس: الإنسان

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: الجنس، عمليات نقل الدم الملوث، وتبادل استخدام أدوات الحقن ومعدات الجراحة، والأم المتعايشة مع الفيروس إلى رضيعها أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

فترة الحضانة: 5-‏‏10 سنوات

معدل الإماتة: ---

عدد الضحايا: أكثر من 32 مليون شخص (حتى عام 2019)

هل يوجد لقاح: لا

3. الجدري

عائلة الفيروسات: الفيروسات الجدرية

سنة الاكتشاف: 10 آلاف قبل الميلاد

ناقل الفيروس: الإنسان

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: الاتصال المباشر والمطول مع المصاب، والرذاذ المتطاير من المصاب عند العطس أو الكحة

فترة الحضانة: 7-17 يوما

معدل الإماتة: 30%

عدد الضحايا: أكثر من 300 مليون شخص (خلال القرن العشرين)

هل يوجد لقاح: نعم

4. الحصبة

عائلة الفيروسات: الفيروسات المخاطانية

سنة الاكتشاف: القرن التاسع الميلادي

ناقل الفيروس: الإنسان

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: السعال والعطس، أو الاتصال الشخصي الوثيق، أو الاتصال المباشر بإفرازات الأنف أو الحلق المصابة.

فترة الحضانة: 10-12 يوما

معدل الإماتة:

عدد الضحايا: 2.6 مليون حالة وفاة كل عام (قبل اكتشاف اللقاح)

هل يوجد لقاح: نعم

5. متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (السارس)

عائلة الفيروسات: الفيروسات التاجية

سنة الاكتشاف: 2002

ناقل الفيروس: الحيوانات (ربما الخفافيش التي تنقله إلى حيوانات أخرى كقطط الزباد)

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: الرذاذ التنفسي (العطس والسعال)

فترة الحضانة: 2-7 أيام

معدل الإماتة: 9.6%

عدد الضحايا: 774 حالة وفاة

هل يوجد لقاح: لا

6. فيروس إيبولا

عائلة الفيروسات: الفيروسات الخيطية

سنة الاكتشاف: 1976

ناقل الفيروس: الحيوانات البرية (خفافيش الفاكهة)

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: الاتصال المباشر مع المصاب من خلال الدم أو سوائل الجسم، ولمس متعلقات المصاب، والاتصال الجنسي (السائل المنوي)، والحيوانات المصابة.

فترة الحضانة: 2-21 يوماً

معدل الإماتة: 50%

عدد الضحايا:

هل يوجد لقاح: لا

7. الفيروس العجلي

عائلة الفيروسات: الفيروسات الجرمية

سنة الاكتشاف: 1973

ناقل الفيروس: الإنسان

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: بشكل مباشر من خلال وضع اليدين الملوثة بالبراز في الفم، أو غير مباشر من خلال لمس الأدوات الملوثة بالفيروس.

فترة الحضانة: يومين

معدل الإماتة:

عدد الضحايا: 352 ألف - 592 ألف حالة وفاة سنوياً (للأطفال تحت سن 5 سنوات)

هل يوجد لقاح: نعم

8. متلازمة الشرق الأوسط التنفسية

عائلة الفيروسات: الفيروسات التاجية

سنة الاكتشاف: 2012

ناقل الفيروس: الجمال والخفافيش

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: الاتصال الوثيق مع شخص مصاب دون حماية

فترة الحضانة: 2-14 يوما

معدل الإماتة: 34.4٪ حالة وفاة

عدد الضحايا: 858 حالة وفاة

هل يوجد لقاح: لا

9. الإنفلونزا

عائلة الفيروسات: الفيروسات المخاطية القويمة

سنة الاكتشاف: 1918

ناقل الفيروس: البشر والحيوانات

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: الرذاذ التنفسي

فترة الحضانة: 1-4 أيام

معدل الإماتة:

عدد الضحايا: بين 290 ألف و650 ألف حالة وفاة (بسبب أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالإنفلونزا)

هل يوجد لقاح: نعم

10. التهاب الدماغ الياباني

عائلة الفيروسات: الفيروسات المصفرة

سنة الاكتشاف: 1871

ناقل الفيروس: البعوض

العدوى من إنسان لآخر: لا ينتقل من شخص إلى آخر

وسيلة الانتقال: عبر لدغات البعوض الموبوء

فترة الحضانة: 5-15 يوما

معدل الإماتة: 30٪

عدد الضحايا: 13600-20400 حالة وفاة سنوياً

هل يوجد لقاح: نعم

11. التهاب الكبد A

عائلة الفيروسات: الفيروسات البيكورناوية

سنة الاكتشاف: بين القرنين السابع عشر والثامن عشر

ناقل الفيروس: الإنسان

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: الأطعمة والمياه الملوثة، أو الاتصال المباشر بشخص مصاب

فترة الحضانة: 14-28 يوما

معدل الإماتة:

عدد الضحايا:

هل يوجد لقاح: نعم

12. التهاب الكبد الوبائي C

عائلة الفيروسات: الفيروسات المصفرة

سنة الاكتشاف: 1989

ناقل الفيروس: الإنسان

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: ينتقل عن طريق الدم من خلال مشاركة أدوات المصاب، (ومن الأقل شيوعاً أن يُنقل من خلال الجنس أو من الأم المصابة بالعدوى إلى رضيعها)

فترة الحضانة: 14-182 يوما

معدل الإماتة:

عدد الضحايا: 350 ألف حالة وفاة سنوياً

هل يوجد لقاح: لا

13. التهاب الكبد الوبائي B

عائلة الفيروسات: الفيروسات الكبدية

سنة الاكتشاف: 1965

ناقل الفيروس: الإنسان

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: من الأم المصابة إلى الطفل عند الولادة، أو التعرض للدم الملوث من خلال مشاركة أدوات المصاب، والجنس.

فترة الحضانة: 30-180 يوما

معدل الإماتة:

عدد الضحايا: أكثر من 600 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الأمراض المرتبطة بالتهاب الكبد B

هل يوجد لقاح: نعم

14. مرض ماربورغ الفيروسي

عائلة الفيروسات: الفيروسات الخيطية

سنة الاكتشاف: 1967

ناقل الفيروس: الخفافيش

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: ملامسة دم المريض وسوائل جسمه ونُسجه التي تحتوي على الفيروس.

فترة الحضانة: 2-21 يوما

معدل الإماتة: 24٪ - 88٪

عدد الضحايا: 470 حالة وفاة (في الفترة ما بين 1967-2012)

هل يوجد لقاح: لا

15. فيروس نيباه

عائلة الفيروسات: الفيروسات المخاطية

سنة الاكتشاف: 1998

ناقل الفيروس: خفافيش الثمار والخنازير

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: التلامس المباشر مع الخفافيش أو الخنازير المصابة، أو من أشخاص مصابين بالمرض

فترة الحضانة: 4-14 يوما

معدل الإماتة: 40%-75%

عدد الضحايا:

هل يوجد لقاح: لا

16. الحمى الصفراء

عائلة الفيروسات: الفيروسات المصفرة

سنة الاكتشاف: 1900

ناقل الفيروس: البعوض

العدوى من إنسان لآخر: لا

وسيلة الانتقال: يصاب البعوض بالفيروس عندما يعض إنسان أو قرد مصاب ثم ينقله إلى شخص آخر.

فترة الحضانة: 3-6 أيام

معدل الإماتة: 15٪-50٪

عدد الضحايا: 30 ألف - 60 ألف حالة سنوياً

هل يوجد لقاح: نعم

17. حمى لاسا

عائلة الفيروسات: الفيروسات الرملية

سنة الاكتشاف: 1969

ناقل الفيروس: القوارض

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: ملامسة الأغذية أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول القوارض أو برازها، أو الملامسة المباشرة لإفرازات شخص مصاب بالعدوى بحمى لاسا.

فترة الحضانة: 6-21 يوم

معدل الإماتة: 1٪

عدد الضحايا: 5000 حالة سنوياً

هل يوجد لقاح: لا

18. حمى الضنك

عائلة الفيروسات: الفيروسات المصفرة

سنة الاكتشاف: 1635 (في الأمريكيتين)

ناقل الفيروس: البعوض

العدوى من إنسان لآخر: لا

وسيلة الانتقال: يصاب البعوض بالفيروس عندما يعض إنسان أو قرد مصاب ثم ينقله إلى شخص آخر، كما تنقل الأم الحامل المصابة بالمرض إلى الجنين.

فترة الحضانة: 4-10 أيام

معدل الإماتة: 2.5٪

عدد الضحايا: 22 ألف حالة سنوياً

هل يوجد لقاح: نعم

19. الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية

عائلة الفيروسات: الفيروسات البُنياوية

سنة الاكتشاف: 1978

ناقل الفيروس: القوارض

العدوى من إنسان لآخر: لا

وسيلة الانتقال: التعرض للبول المتطاير أو الروث أو لعاب القوارض المصابة، أو التعرض للغبار من أعشاشهم.

فترة الحضانة: تصل إلى 8 أسابيع

معدل الإماتة: 5-15٪

عدد الضحايا:

هل يوجد لقاح: نعم

20. كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة)

عائلة الفيروسات: الفيروسات التاجية

سنة الاكتشاف: 2019

ناقل الفيروس: الفيروسات التاجية تنتقل من الحيوانات بما في ذلك الإبل، والأبقار، والقطط ، والخفافيش.

العدوى من إنسان لآخر: نعم

وسيلة الانتقال: الرذاذ التنفسي (السعال والعطس من خلال التواصل الوثيق، أو لمس الأسطح الملوثة بالرذاذ)

فترة الحضانة: 1-14 يوما

معدل الإماتة: 3-4٪

عدد الضحايا: أكثر من 350 ألف حالة وفاة من حول العالم

هل يوجد لقاح: لا