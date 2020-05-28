هل تعلم بوجود فيروسات أكثر فتكاً من كورونا؟ تعرف إليها
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل اجتياح أنباء جائحة فيروس كورونا المستجد العناوين الإخبارية، ظهرت أيضاً الكثير من المقارنات بين فيروس "كوفيد-19" وفيروسات أخرى، مثل "سارس"، والإنفلونزا. وخلال هذا الإنفوجرافيك أعلاه، تعرّف إلى موقع فيروس كورونا بالمقارنة مع فيروسات الأخرى.
1. داء الكلب
عائلة الفيروسات: الفيروسات الربدية
سنة الاكتشاف: 377 قبل الميلاد (أول حالة مسجلة)
ناقل الفيروس: الكلاب الداجنة بنسبة 99٪
العدوى من إنسان لآخر: غير مؤكد
وسيلة الانتقال: عادة من خلال العض، وبشكل عام الاتصال المباشر باللعاب أو الأنسجة العصبية من حيوان مصاب.
فترة الحضانة: شهرين - 3 أشهر، وقد تتراوح بين أسبوع إلى عام واحد
معدل الإماتة: 100٪ تقريباً
عدد الضحايا: 59 ألف حالة وفاة سنوياً
هل يوجد لقاح: نعم
2. فيروس العوز المناعي البشري
عائلة الفيروسات: الفيروسات الارتجاعية
سنة الاكتشاف: 1981
ناقل الفيروس: الإنسان
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: الجنس، عمليات نقل الدم الملوث، وتبادل استخدام أدوات الحقن ومعدات الجراحة، والأم المتعايشة مع الفيروس إلى رضيعها أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة.
فترة الحضانة: 5-10 سنوات
معدل الإماتة: ---
عدد الضحايا: أكثر من 32 مليون شخص (حتى عام 2019)
هل يوجد لقاح: لا
3. الجدري
عائلة الفيروسات: الفيروسات الجدرية
سنة الاكتشاف: 10 آلاف قبل الميلاد
ناقل الفيروس: الإنسان
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: الاتصال المباشر والمطول مع المصاب، والرذاذ المتطاير من المصاب عند العطس أو الكحة
فترة الحضانة: 7-17 يوما
معدل الإماتة: 30%
عدد الضحايا: أكثر من 300 مليون شخص (خلال القرن العشرين)
هل يوجد لقاح: نعم
4. الحصبة
عائلة الفيروسات: الفيروسات المخاطانية
سنة الاكتشاف: القرن التاسع الميلادي
ناقل الفيروس: الإنسان
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: السعال والعطس، أو الاتصال الشخصي الوثيق، أو الاتصال المباشر بإفرازات الأنف أو الحلق المصابة.
فترة الحضانة: 10-12 يوما
معدل الإماتة:
عدد الضحايا: 2.6 مليون حالة وفاة كل عام (قبل اكتشاف اللقاح)
هل يوجد لقاح: نعم
5. متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (السارس)
عائلة الفيروسات: الفيروسات التاجية
سنة الاكتشاف: 2002
ناقل الفيروس: الحيوانات (ربما الخفافيش التي تنقله إلى حيوانات أخرى كقطط الزباد)
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: الرذاذ التنفسي (العطس والسعال)
فترة الحضانة: 2-7 أيام
معدل الإماتة: 9.6%
عدد الضحايا: 774 حالة وفاة
هل يوجد لقاح: لا
6. فيروس إيبولا
عائلة الفيروسات: الفيروسات الخيطية
سنة الاكتشاف: 1976
ناقل الفيروس: الحيوانات البرية (خفافيش الفاكهة)
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: الاتصال المباشر مع المصاب من خلال الدم أو سوائل الجسم، ولمس متعلقات المصاب، والاتصال الجنسي (السائل المنوي)، والحيوانات المصابة.
فترة الحضانة: 2-21 يوماً
معدل الإماتة: 50%
عدد الضحايا:
هل يوجد لقاح: لا
7. الفيروس العجلي
عائلة الفيروسات: الفيروسات الجرمية
سنة الاكتشاف: 1973
ناقل الفيروس: الإنسان
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: بشكل مباشر من خلال وضع اليدين الملوثة بالبراز في الفم، أو غير مباشر من خلال لمس الأدوات الملوثة بالفيروس.
فترة الحضانة: يومين
معدل الإماتة:
عدد الضحايا: 352 ألف - 592 ألف حالة وفاة سنوياً (للأطفال تحت سن 5 سنوات)
هل يوجد لقاح: نعم
8. متلازمة الشرق الأوسط التنفسية
عائلة الفيروسات: الفيروسات التاجية
سنة الاكتشاف: 2012
ناقل الفيروس: الجمال والخفافيش
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: الاتصال الوثيق مع شخص مصاب دون حماية
فترة الحضانة: 2-14 يوما
معدل الإماتة: 34.4٪ حالة وفاة
عدد الضحايا: 858 حالة وفاة
هل يوجد لقاح: لا
9. الإنفلونزا
عائلة الفيروسات: الفيروسات المخاطية القويمة
سنة الاكتشاف: 1918
ناقل الفيروس: البشر والحيوانات
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: الرذاذ التنفسي
فترة الحضانة: 1-4 أيام
معدل الإماتة:
عدد الضحايا: بين 290 ألف و650 ألف حالة وفاة (بسبب أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالإنفلونزا)
هل يوجد لقاح: نعم
10. التهاب الدماغ الياباني
عائلة الفيروسات: الفيروسات المصفرة
سنة الاكتشاف: 1871
ناقل الفيروس: البعوض
العدوى من إنسان لآخر: لا ينتقل من شخص إلى آخر
وسيلة الانتقال: عبر لدغات البعوض الموبوء
فترة الحضانة: 5-15 يوما
معدل الإماتة: 30٪
عدد الضحايا: 13600-20400 حالة وفاة سنوياً
هل يوجد لقاح: نعم
11. التهاب الكبد A
عائلة الفيروسات: الفيروسات البيكورناوية
سنة الاكتشاف: بين القرنين السابع عشر والثامن عشر
ناقل الفيروس: الإنسان
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: الأطعمة والمياه الملوثة، أو الاتصال المباشر بشخص مصاب
فترة الحضانة: 14-28 يوما
معدل الإماتة:
عدد الضحايا:
هل يوجد لقاح: نعم
12. التهاب الكبد الوبائي C
عائلة الفيروسات: الفيروسات المصفرة
سنة الاكتشاف: 1989
ناقل الفيروس: الإنسان
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: ينتقل عن طريق الدم من خلال مشاركة أدوات المصاب، (ومن الأقل شيوعاً أن يُنقل من خلال الجنس أو من الأم المصابة بالعدوى إلى رضيعها)
فترة الحضانة: 14-182 يوما
معدل الإماتة:
عدد الضحايا: 350 ألف حالة وفاة سنوياً
هل يوجد لقاح: لا
13. التهاب الكبد الوبائي B
عائلة الفيروسات: الفيروسات الكبدية
سنة الاكتشاف: 1965
ناقل الفيروس: الإنسان
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: من الأم المصابة إلى الطفل عند الولادة، أو التعرض للدم الملوث من خلال مشاركة أدوات المصاب، والجنس.
فترة الحضانة: 30-180 يوما
معدل الإماتة:
عدد الضحايا: أكثر من 600 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الأمراض المرتبطة بالتهاب الكبد B
هل يوجد لقاح: نعم
14. مرض ماربورغ الفيروسي
عائلة الفيروسات: الفيروسات الخيطية
سنة الاكتشاف: 1967
ناقل الفيروس: الخفافيش
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: ملامسة دم المريض وسوائل جسمه ونُسجه التي تحتوي على الفيروس.
فترة الحضانة: 2-21 يوما
معدل الإماتة: 24٪ - 88٪
عدد الضحايا: 470 حالة وفاة (في الفترة ما بين 1967-2012)
هل يوجد لقاح: لا
15. فيروس نيباه
عائلة الفيروسات: الفيروسات المخاطية
سنة الاكتشاف: 1998
ناقل الفيروس: خفافيش الثمار والخنازير
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: التلامس المباشر مع الخفافيش أو الخنازير المصابة، أو من أشخاص مصابين بالمرض
فترة الحضانة: 4-14 يوما
معدل الإماتة: 40%-75%
عدد الضحايا:
هل يوجد لقاح: لا
16. الحمى الصفراء
عائلة الفيروسات: الفيروسات المصفرة
سنة الاكتشاف: 1900
ناقل الفيروس: البعوض
العدوى من إنسان لآخر: لا
وسيلة الانتقال: يصاب البعوض بالفيروس عندما يعض إنسان أو قرد مصاب ثم ينقله إلى شخص آخر.
فترة الحضانة: 3-6 أيام
معدل الإماتة: 15٪-50٪
عدد الضحايا: 30 ألف - 60 ألف حالة سنوياً
هل يوجد لقاح: نعم
17. حمى لاسا
عائلة الفيروسات: الفيروسات الرملية
سنة الاكتشاف: 1969
ناقل الفيروس: القوارض
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: ملامسة الأغذية أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول القوارض أو برازها، أو الملامسة المباشرة لإفرازات شخص مصاب بالعدوى بحمى لاسا.
فترة الحضانة: 6-21 يوم
معدل الإماتة: 1٪
عدد الضحايا: 5000 حالة سنوياً
هل يوجد لقاح: لا
18. حمى الضنك
عائلة الفيروسات: الفيروسات المصفرة
سنة الاكتشاف: 1635 (في الأمريكيتين)
ناقل الفيروس: البعوض
العدوى من إنسان لآخر: لا
وسيلة الانتقال: يصاب البعوض بالفيروس عندما يعض إنسان أو قرد مصاب ثم ينقله إلى شخص آخر، كما تنقل الأم الحامل المصابة بالمرض إلى الجنين.
فترة الحضانة: 4-10 أيام
معدل الإماتة: 2.5٪
عدد الضحايا: 22 ألف حالة سنوياً
هل يوجد لقاح: نعم
19. الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية
عائلة الفيروسات: الفيروسات البُنياوية
سنة الاكتشاف: 1978
ناقل الفيروس: القوارض
العدوى من إنسان لآخر: لا
وسيلة الانتقال: التعرض للبول المتطاير أو الروث أو لعاب القوارض المصابة، أو التعرض للغبار من أعشاشهم.
فترة الحضانة: تصل إلى 8 أسابيع
معدل الإماتة: 5-15٪
عدد الضحايا:
هل يوجد لقاح: نعم
20. كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة)
عائلة الفيروسات: الفيروسات التاجية
سنة الاكتشاف: 2019
ناقل الفيروس: الفيروسات التاجية تنتقل من الحيوانات بما في ذلك الإبل، والأبقار، والقطط ، والخفافيش.
العدوى من إنسان لآخر: نعم
وسيلة الانتقال: الرذاذ التنفسي (السعال والعطس من خلال التواصل الوثيق، أو لمس الأسطح الملوثة بالرذاذ)
فترة الحضانة: 1-14 يوما
معدل الإماتة: 3-4٪
عدد الضحايا: أكثر من 350 ألف حالة وفاة من حول العالم
هل يوجد لقاح: لا