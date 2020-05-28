دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر 910 إصابات جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و19 حالة وفاة إضافية، في الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب وزارة الصحة والسكان.

وتعد الإحصاءات الجديدة لمعدل الإصابات اليومية هي الأعلى منذ ظهور الوباء في مصر في فبراير شباط الماضي.

وأعلنت الصحة المصرية، الأربعاء، خروج 178 من مصابي كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد شفائهم.

وأوضح المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من بينهمم 5205 متعافين.

وأضاف مجاهد أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 19 حالة إضافية.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي عدد حالات كورونا المُسجلة في مصر بلغ 19666 حالة، منها 816 حالة وفاة.

كانت مصر قد أعلنت في مايو أيار الجاري عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا. وبموجبها سيتم تخفيف بعض القيود الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة.

وبداية من السبت المقبل، سيسري تطبيق حظر تجول لمدة 15 يومًا، من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا. في حين سيتم إغلاق المحال التجارية والحرفية، والمراكز التجارية بداية من الخامسة مساءً إلى السادسة صباحًا.