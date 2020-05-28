أمريكا تكسر حاجز الـ 100 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كسرت أمريكا حاجز 100 ألف وفاة جراء بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الأربعاء.

وحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، توفي 100.047 شخصًا على الأقل في الولايات المتحدة، بسبب فيروس كورونا.

ويبلغ إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في أمريكا 1,694,599.

وفي 6 فبراير شباط، عرفت الولايات المتحدة أول حالة وفاة معروفة مرتبطة بمضاعفات الإصابة بكورونا، أي قبل 111 يومًا.

وسجلت أمريكا أول 100 وفاة لفيروس كورونا في 17 مارس أذار، و10 آلاف وفاة في 6 أبريل نيسان، و50 ألف وفاة في يوم 24 من الشهر نفسه، فيما وصلت الوفيات إلى 75 ألف حالة في 7 مايو أيار.