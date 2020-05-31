هل يمكن استبدال الكمامات بالشماغ والنقاب؟ الصحة السعودية تجيب

منها إعادة استخدام كمامات الوجه ذاتها.. ما هي الممارسات التي يجب تجنبها للوقاية من فيروس كورونا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت الكمامات وأقنعة الوجه واقعنا الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا، ولكن، هل يمكن استبدالها بالنقاب والشماغ؟

وأكد مركز صحة "937" التابع لوزارة الصحة السعودية عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن ارتداء الشماغ أو النقاب يُعد بديلاً عن ارتداء الكمامات القماشية، وذلك عند الرد على سؤال أحد المغردين.

ولكن، يأتي ذلك مع شرط، إذ ذكر المركز في تغريدة نشرها السبت: "يُعد ارتداء النقاب أو الشماغ بديلاً عن الكمام القماشي بشرط أن يتكون من أكثر من طبقة قماش، وأن يكون محكم الإغلاق عند ارتدائه على منطقتي الأنف والفم بالتحديد".

وأكد المركز أيضاً عن أهمية ارتداء الكمامات القماشية دائماً عند الخروج من المنزل، وعند الذهاب للأماكن العامة.

كما أنه أضاف أن الأقمشة الخفيفة "غير نافعة"، ويُفضل ارتداء الأقمشة القطنية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية السبت عن تسجيل ألف و618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الحالات 83 ألف و384 حالة.