إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 6 ملايين.. والوفيات نحو 370 ألف شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، 6 ملايين شخص، بحسب إحصاءات جامعة جون هوبكنز الأمريكية، فيما وصل عدد الوفيات إلى نحو 370 ألف حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 2.5 مليون شخص.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، حتى صباح الأحد، 6 ملايين و63 ألف حالة، ووصل عدد المتعافين من الفيروس 2 مليون و566 ألف شخص، بينما قضى الفيروس على حياة 369 ألفا و244 شخصا، حسب جون هوبكنز.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي سجلت أكبر عدد مصابين بالفيروس بأكثر من 1.77 مليون شخص، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني بـ498 ألف حالة، وروسيا في المركز الثالث بـ396 ألف إصابة.

وفيما يلي قائمة الدول العشر التي سجلت أكبر عدد من المصابين بكورونا: