دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--في علم الأوبئة ، تُعرف فكرة إبطاء انتشار الفيروس بانخفاض عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى علاج في فترة زمنية معينة ويدعى ذلك بـ"تسطيح المنحنى".

يمكن تصور معلومات تفشي الوباء من خلال استخدام رسم بياني يظهر عدد حالات المصابين بالعدوى في وقت معين. فالمنحنى مرتفع الشكل يشير إلى زيادة حادة في عدد الحالات اليومية ليليه انخفاض حاد في الحالات. أما المنحنى الأكثر استواء فيمثل زيادة الحالات بشكل تدريجي يومياً ومن ثم انخفاض تدريجي. فبكلا الحالتين قد يكون مجموع عدد الإصابات مشابه في فترة زمنية معينة ولكن الفرق هو اختلاف في حالات الإصابة التي تحدث يومياً.

إليكم نظرة من خلال الإنفوغراف أعلاه يوضح شكل المنحنى للدول العربية. حيث يظهر المعدل الأسبوعي لعدد الإصابات اليومية من بداية مارس حتى نهاية مايو، ويشير أيضاً إلى أعلى معدل حالات إصابة يومي حدث في كل دولة. وبحسب الرسم البياني تحتل السعودية أعلى معدل أسبوعي لعدد الإصابات اليومي ليصل إلى 2,592 إصابة يومية في الأسبوع ما بين 17- 23 مايو، ثم تليها قطر بـ1,871 معدل إصابة خلال أسبوع مايو 24-30 ثم مصر بمعدل 991 إصابة خلال أسبوع مايو 24-30.