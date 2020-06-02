دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر، الثلاثاء، 1152 إصابة جديدة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، إضافة إلى 47 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبموجب الإحصاءات الجديدة المُعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية، انخفضت وتيرة الإصابات اليومية بعد يومين من ارتفاعها غير المسبوق، الأحد الماضي، إلى 1536 إصابة، فيما تعد الوفيات الأخيرة، هي الأعلى خلال يوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان، خروج 380 من مصابي كورونا من مستشفيات الحجر الصحي، بعد شفائهم من الوباء.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من بينهم 6827 شخصًا متعافيًا.

وأشار مجاهد إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي: "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، في حين تعتبر محافظات "البحر الأحمر، مطروح، جنوب سيناء" الأقل في الإصابات.

ودعا مُتحدث الصحة المصرية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأوضح مجاهد أن إجمالي حالات كورونا المُسجلة في مصر حتى الثلاثاء، بلغ 27536 حالة، من ضمنها 1052 حالة وفاة.