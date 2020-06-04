البرازيل تسجّل رقمًا قياسيًا لوفيات كورونا لليوم الثاني على التوالي

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ساوباولو، البرازيل (CNN)-- سجلت البرازيل، الأربعاء، رقمًا قياسيًا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 1349 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32,548.

كما سجلت الوزارة 28,633 إصابة مؤكدة جديدة، الأربعاء، وبذلك يصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 584,016.

وبدأت البرازيل في تخفيف القيود الاحترازية وإعادة فتح أجزاء من البلاد هذا الأسبوع.

كما سجلت ولاية ريو دي جانيرو قفزة قياسية في عدد الوفيات اليومية، الأربعاء، بزيادة 324 وفاة جديدة بسبب الوباء في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وتأتي الإحصاءات الجديدة تزامنا مع إعلان البرازيل أنها ستكون أول دولة خارج المملكة المتحدة تختبر لقاحًا ضد كورونا طورته جامعة أكسفورد.