دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، الجمعة، نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، في الوقت الذي عاودت أعداد الإصابات اليومية الجديدة، صعودها، بعد أيام من انخفاض تدريجي للأعداد اليومية المسجلة للإصابات بالفيروس.

وسجلت مصر، الجمعة، بحسب بيان وزارة الصحة المصرية، 1348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 40 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا في البلاد إلى 31 ألفًا و115 حالة إصابة، بينما بلغت أعداد الوفيات 1166 حالة وفاة.

وسجلت السلطات المصرية 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، بينما سجلت، الأربعاء، 1079 حالة إصابة جديدة بالمرض، لكنها كانت وصلت لأعلى المعدلات اليومية خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 1500 حالة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، في البيان، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية" وهي ما تعرف باسم محافظات القاهرة الكبرى، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

ودعا متحدث وزارة الصحة المصرية، بحسب البيان، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في مصر، جاءت بعد ساعات من إعلان وزيرة الصحة المصرية، تطبيق تجربة حقن مرضى فيروس كورونا من ذوي الحالات الحرجة، ببلازما المتعافين من المرض، بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية، أن لتجربة أظهرت "نتائج مبدئية مبشرة" من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.

وطالبت وزيرة الصحة والسكان في مصر، المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، لسحب بلازما المتعافين، واستخدامها في علاج المصابين الحاليين بالمرض.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، بحسب بيان الوزارة، الجمعة، أن بلازما دم المتعاف من فيروس كورونا يمكن أن تكفي لعلاج من المصابين أصحاب الحالات الحرجة.