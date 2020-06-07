دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية الـ100 ألف بعد أن سجلت المملكة 3045 حالة إيجابية جديدة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في البلاد الأحد.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتى 7 يونيو/حزيران من عام 2020 إلى 100 ألف وألف و914 إصابة في عموم المحافظات والمدن.

وسجلت السعودية 36 ألف حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد بسبب هذه الجائحة 712، منذ بدء تفشي المرض.

وبما يخص حالات الشفاء، فسجلت المملكة 1026 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي الذين تعافوا من المرض 72 ألفا و817.