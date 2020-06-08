كورونا في السعودية.. إغلاق 71 مسجدا بسبب تفشي الفيروس بين المصلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، الإثنين، إغلاق 71 مسجدا في المملكة احترازيا لتعقيمها وذلك بعد أن أسفر عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعمول بها بين المصلين ونتج عن ذلك ارتفاع بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقال الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها".

وكانت قد أعلنت السعودية إعادة فتح المساجد بعد شهرين على إغلاقها نظرا لتفشي فيروس كورونا، ووضعت بروتوكولات صحية صارمة حددتها وزارة الداخلية في 3 يونيو/حزيران الجاري.

ومن ضمن البروتوكولات الصحية التي وضعتها الحكومة السعودية في المساجد، إبقاء المصلين على مسافة لا تقل عن متر ونصف بينهم، بالإضافة إلى ترك صف فارغ بين كل صفين إلى جانب عدد من البروتوكولات الأخرى.

وسجلت المملكة الإثنين، المعدل اليومي الأعلى للإصابات بالفيروس، بعد أن أعلنت عن 3 آلاف و369 حالة إيجابية جديدة ليصل الإجمالي إلى 105 آلاف و283 إصابة، أسفر عنها وفاة 746 شخصا، في حين تعافى 74 ألفا و524 شخصا.