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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل التوجيهات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تشجع على وضع الأقنعة المصنوعة من القماش، أوضحت وزارة الصحة السعودية مؤخراً كيفية صنع الكمامات القماشية للوقاية من فيروس كورونا.

وشاركت وزارة الصحة السعودية، السبت، بخطوات توضح كيفية صنع المرء لكمامة قماشية في تغريدة على "تويتر".

ولصنع الكمامة القماشية، سيحتاج الشخص إلى قطعة قماش مناسبة للوجه، ومطاطات الشعر، أو أي مطاطات أخرى.

وتتضمن العملية 4 خطوات فقط، وهي:

ثني طرفي القماش من الداخل لتحصل على طبقتين اقلبها واثنِ طرفيها من الداخل مرة أخرى خذ المطاط واربطه بأحد الجهات ومن ثم اربطه بالجهة الأخرى الآن، الكمامة القماشية جاهزة، واحرص على أن تكون مشدودة من عند الأذن قدر الإمكان، وتأكد من أن فمك وأنفك مغطيان بشكل جيد. ولا تنس غسلها بعد الاستخدام

ودعت منظمة الصحة العالمية، الحكومات والدول إلى تشجيع مواطنيها على ارتداء الأقنعة القماشية في المناطق التي لا تزال تعاني من انتشار مكثف لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلاً عن الأقنعة الطبية للعاملين في مجال الصحة ومقدمي الرعاية الصحية خلال نوباتهم.

وتوصي الإرشادات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنتها الجمعة، بأن تكون الأقنعة المصنوعة من القماش، والتي يمكن أن تكون محلية الصنع، تتكون من ثلاث طبقات على الأقل: طبقة داخلية من مادة ماصة مثل القطن، طبقة متوسطة تعمل كمرشح أو حاجز، مثل مادة البولي بروبيلين غير المنسوجة، وطبقة خارجية من مادة غير ماصة، مثل مزيج البوليستر.