إليكم بعض الحقائق السريعة حول مرض الجدري

كل ما يجب أن تعرفه عن الطفح الجلدي المزمن: أعراضه وكيفية علاجه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد الجدري مرض فيروسي معدٍ وقد يكون مميتاً في بعض الأحيان.

أنواع الجدري الرئيسية

عادي: الأكثر شيوعاً، يقع بنسبة 85% من الحالات

معتدل: خفيف ويحدث لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم

مسطح: يحدث بشكل متكرر عند الأطفال وعادة ما تكون مميتة

نزفي: يحدث بشكل متكرر عند البالغين. شديد وعادة ما يكون قاتلاً



حقائق

وينتقل الجدري من خلال الاتصال المباشر وجهاً لوجه، أو الاتصال المباشر مع سوائل الجسم المصابة أو الأشياء الملوثة.

الجدري لا ينتقل عن طريق الحشرات أو الحيوانات.

وتتراوح فترة الحضانة من 10 إلى 14 يوماً (ويمكن أن تتراوح من 7 إلى 19 يوماً) بعد التعرض للعدوى. وفي هذا الوقت، لا يكون المصاب معدياً.

وتشمل الأعراض الأولية ارتفاع درجة الحرارة، والتعب، وألم بالرأس (الصداع)، والظهر. ويبرز الطفح الجلدي على كل من الوجه، والذراعين، والساقين في غضون يومين إلى 3 أيام. ويبدأ الطفح الجلدي ببثرات حمراء مسطحة تتطور بنفس المعدل. وتصبح البثرات مليئة بالصديد وتبدأ في التقشر في بداية الأسبوع الثاني. وتتطور القشور على الجلد ثم تنفصل وتسقط بعد حوالي 3 إلى 4 أسابيع.

ويتعافى غالبية مرضى الجدري، ومع ذلك تقع حالات الوفيات بنسبة 30% من الحالات.



1950: في جميع أنحاء العالم، يتم الإبلاغ عن 15 مليون حالة إصابة بالجدري كل عام.

1977: حدثت آخر حالة طبيعية من مرض الجدري في العالم في الصومال.

1979: الجدري يستوفي معايير الاستئصال من خلال عدم وجود حالات طبيعية لمدة عامين.

1980: منظمة الصحة العالمية تعلن رسمياً استئصال الجدري من العالم.

2008: وفقاً لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب، "وجد الباحثون أن الحماية مدى الحياة يتم الحصول عليها من خلال تطعيم واحد فقط، حتى عندما يقع هذا التطعيم قبل 88 عاماً".

2014 : عثر على 6 قوارير طبية تحتوي على فيروس الجدري في غرفة تخزين غير مستخدمة في حرم إدارة الأغذية والأدوية بيثيسدا بولاية ماريلاند. ويُظهر الاختبار اللاحق أن قارورتين على الأقل، يعود تاريخهما إلى عام 1954، تحتويان على الفيروس الحي. ولا يوجد سوى مستودعين مصرح لهما لمخزون فيروس الجدري، الفيروس الذي يسبب مرض الجدري، وهما مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في أتلانتا، ومركز أبحاث الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الروسي في كولتسوفو.

2016: عثرعلى أقدم عينة معروفة من فيروس الجدري داخل الحمض النووي لمومياء طفل من القرن السابع عشر، في سرداب أسفل كنيسة ليتوانية، وفقاً لدراسة نشرت على مجلة "Current Biology". وتقصي النتيجة الجدول الزمني لمدة إصابة البشر بالجدري.

2018: أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن موافقتها على أول دواء لعلاج الجدري. وتمت الموافقة بسرعة على علاج"TPOXX"، وهو علاج مضاد للفيروسات بجزيئات صغيرة، من قبل شركة "SIGA Technologies Inc"، بسبب مخاوف من الإرهاب البيولوجي وتسليح الفيروسات.

لقاح الجدري

وبالنسبة للأشخاص المعرضين للإصابة بالجدري، يمكن أن يقلل اللقاح من شدة المرض أو يمنعه عندما يعطى في غضون 3 إلى 4 أيام بعد التعرض لعدوى.

ويمكن أن يسبب التعرض لمسببات اللقاحات في اللقاح مضاعفات شديدة في حالات نادرة. ويعد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الجلدية، إذ يكون لديهم حساسية أكثر للفيروس في اللقاح.

ولم يتم تطعيم معظم الأمريكيين تحت سن الـ40 عاماً. وسجلت آخر حالة إصابة بالجدري في الولايات المتحدة في عام 1949، وتوقف التطعيم الروتيني في عام 1972. ولا يزال يخضع بعض الأفراد الطبيين والعسكريين للتطعيم.