الصحة المصرية تنشر فيديو توعوي يُوضح خطورة التنمر على مرضى كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشعر أحياناً بالحرج عند السعال أو العطس في مكان عام، خاصة وسط ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا؟ في هذه الحالة، ستجد بعض الأشخاص يوجهون أنظارهم نحوك خوفاً من إصابتهم بعدوى فيروس كورونا، رغم أنك قد تكون سليماً منه.

ولا تنحصر خطورة فيروس كورونا في سرعة انتشاره فحسب، وإنما تمتد إلى نظرة غالبية الأشخاص السلبية للحالات المصابة بالفيروس، والتي قد تصل أحياناً إلى التنمر.

وبذلك، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو توعوي يوضح خطورة التنمر على المصابين بفيروس كورونا، مع معاملتهم بشكل طبيعي، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بالعدوى.

ويشجع مقطع الفيديو المصابين بالتوجه لأماكن العناية الطبية للعلاج من فيروس كورونا المستجد، دون الشعور بالخوف أو الذنب، جراء تنمر الآخرين، ما قد يمنعهم في بعض الأحيان من طلب المساعدة.

وأوضح الفيديو أنه من المهم عدم إزعاج المصابين بفيروس كورونا بالأسئلة الكثيرة، مع التذكير أن ليس كل شخص يعاني من السعال أو العطس أو الحرارة، هو مصاب بفيروس كورونا.

ورغم شفاء بعض المصابين من فيروس كورونا المستجد، إلا أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

وفيما يلي، بعض النصائح الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية: