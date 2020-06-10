الصحة السعودية توضح 10 خطوات لحماية نفسك من كورونا خلال التسوق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثناء عيشنا في ظل جائحة فيروس كورونا، أصبحت مهام بسيطة مثل التسوق لشراء احتياجاتنا اليومية مصدر قلق لنا. ولكن في النهاية، يجب علينا أن نتقبل واقعنا الجديد، وأن رحلات التسوق التي قمنا بها آلاف المرات ستكون مختلفة الآن.

ونشرت وزارة الصحة السعودية مؤخراً لائحة بالإرشادات الوقائية التي تمكنك من حماية نفسك والآخرين من حولك من فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن اللائحة 10 نصائح، وهي:

عدم اصطحاب المعرضين لخطر المضاعفات بشكل أكبر عند الإصابة

أخذ كمامة قماشية إضافية

أخذ معقم يدين كحولي

تعقيم اليدين عند الدخول والخروج من مراكز التسوق

قياس درجة الحرارة عند المداخل والاستجابة للتوجيهات

تعقيم السلال وعربات التسوق قبل استخدامها

استخدام السلالم بدل المصاعد

ترك مسافة متر واحد بينك والآخرين، وعدم مواجهة الآخرين في المصاعد

الدفع إلكترونياً

تطهير وتنظيف السلع قبل الاستهلاك

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في المملكة العربية السعودية 108 ألف و571 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 76 ألف و339 حالة، وأما إجمالي حالات الوفيات، فبلغ 783، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة السعودية الثلاثاء.