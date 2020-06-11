دراسة جديدة: يجب على الجميع إجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا "بلا استثناء" .. حتى الأشخاص الذين ليس لديهم أي أعراض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما زال هناك الكثير من الغموض حول فيروس كورونا المستجد، مما يجعل انتشاره غير متوقع ويُصعّب السيطرة عليه.

وتعد إحدى غرائب الفيروس هو مدى سهولة انتقال العدوى من قبل شخص لا تظهر عليه أعراض الإصابة. ولكن هناك فرق بين الانتشار بدون أعراض وانتشار ما قبل الأعراض.

وفيما يلي إليك ما تحتاج لمعرفته عن النوعين:

الانتشار بلا أعراض هو انتقال الفيروس من قبل أشخاص بلا أعراض ولن تظهر عليهم أعراض المرض أبداً. ولكن لا يزال بإمكان حاملي العدوى أن يصيبوا آخرين بالمرض الشديد.

الانتشار قبل ظهور الأعراض هو انتقال الفيروس من قبل أشخاص لا يبدو عليهم المرض أو لا يشعرون به، ولكن في نهاية المطاف ستظهر عليهم الأعراض في وقت لاحق.

كيف يمكن معرفة ما إذا كان شخص ما عديم الأعراض أو لم تظهر عليه الأعراض بعد؟

وتشير الدراسات إلى أن الانتشار قبل ظهور الأعراض هو أكثر شيوعاً من الانتشار بلا أعراض.

وقال الباحث الرئيسي في كلية الطب بجامعة تشينغهوا في بكين ومستشار الأمراض المعدية في مستشفيات جامعة كامبريدج، باباك جافيد، إن "اقتفاء أثر الاختلاط المفصل من تايوان بالإضافة إلى أول سلسلة انتقال أوروبية في ألمانيا يشير إلى أن الأشخاص عديمي الأعراض نادراً ما ينقلون العدوى".

ومع ذلك، فقد وجدت هذه الدراسات والعديد من الدراسات الأخرى أن انتقال أعراض المرض يمكن أن يحدث، وفي الدراسة الألمانية، وجدوا أن الانتقال غالباً ما يحدث قبل أو في اليوم الذي تظهر فيه الأعراض لأول مرة".

كيف يمكن لفيروس كورونا أن ينتقل بدون أعراض؟

أوضحت أستاذة علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، آن ريمين، أنه عندما نتحدث، فأحياناً يمكن أن نبصق قليلاً، وبعد ذلك قد يفرك الشخص أنفه أو عينه أو قد يلمس فمه. وبعد ذلك سيلمس أسطحاً أخرى، وهكذا سينشر الفيروس إذا كان مصاباً.

كم عدد الأشخاص المصابين بالعدوى عديمي الأعراض؟

بحسب تقدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن نسبة 40% من انتقال فيروس كورونا المستجد تحدث قبل أن يشعر الأشخاص بالمرض.

وفي إحدى الدراسات، من المحتمل أن يكون حوالي 4 من كل 5 أشخاص مصابين بإصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين قد أصيبوا بالعدوى من أشخاص لا يعرفون أنهم أُصيبوا بالمرض، وفقاً لبحث نُشر في مجلة "Science".

وكتب الباحثون: "توضح هذه النتائج الانتشار الجغرافي السريع (لفيروس كورونا) وتشير إلى أن احتواء هذا الفيروس سيشكل تحدياً من نوع خاص".

وليس لدى العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أدنى فكرة أن لديهم إصابة به، أما لأنهم عديمي الأعراض، أو لم تظهر عليهم الأعراض بعد، أو يعانون من الأعراض العرضية بمعنى أن لديهم أعراضاً خفيفة للغاية.

وأشارت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن حوالي نصف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين كانوا على متن سفينة "أميرة الألماس" السياحية، والبالغ عددهم 712 شخصاً، لم تظهر عليهم أي أعراض عندما ثبتت إصابتهم.

وأظهرت دراسة من أيسلندا أن نسبة 50% ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس لم تظهر عليهم أعراض وقت الفحص.

كيف يمكن أن يصاب العديد من الأشخاص بفيروس كورونا أو ينشرونه بدون أعراض؟

فيروس كورونا له فترة حضانة طويلة، أي الفترة الزمنية بين إصابة الشخص بالعدوى وبدء ظهور الأعراض.

ويمكن أن ينتشر مرض الإنفلونزا أيضاً دون أعراض، ولكن بفترة حضانة أقصر، إذ عادةً ما تكون من يوم إلى 4 أيام، مع ظهور الأعراض غالباً في غضون يومين بعد الإصابة، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض.

أما في حالة فيروس كورونا، تتراوح فترة الحضانة من 3 إلى 14 يوماً، وتظهر الأعراض عادةً "في غضون 4 أو 5 أيام بعد التعرض للعدوى" ، وفقاً لكلية الطب بجامعة هارفارد.

وكتب خبراء جامعة هارفارد: "نعلم أن الشخص المصاب بـ كوفيد-19 قد يكون معدياً قبل 48 إلى 72 ساعة من بدء ظهور الأعراض".

وتشير الأبحاث الناشئة إلى أنه يمكن أن يكون الأشخاص أكثر عرضة لنشر الفيروس للآخرين خلال الـ 48 ساعة قبل أن يبدأ ظهور الأعراض عليهم.

هل حاملي العدوى قبل ظهور الأعراض أكثر عدوى قبل أو بعد ظهور الأعراض عليهم؟

أوضح كبير المراسلين الطبيين لدى CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، أن الأشخاص يميلون إلى أن يكونوا أكثر عدوى قبل ظهور الأعراض عليهم"، مشيراً إلى أنه في تلك المرحلة يكون لديهم المزيد من الفيروسات في الأنف والفم، قبل أن تظهر عليهم أعراض المرض، ويمكن أن ينقلوا هذا الفيروس إلى بيئتهم المحيطة.

إذا لم أتمكن من معرفة الشحص عديم الأعراض أو الذي لم تظهر عليه الأعراض بعد، فكيف أبقى آمناً؟

أكد فريق جامعة هارفارد أن وضع أقنعة الوجه والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي عن الآخرين "يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.