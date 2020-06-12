الحساسية أو الإنفلونزا أو فيروس كورونا.. كيف يمكنك معرفة ما الذي يجعلك مريضاَ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف الفنان المصري، عمرو واكد، تعافيه وتعافي ابنه من فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، وسط سيل من التعليقات والردود.

جاء ذلك في تغريدة لعمرو واكد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا. وهعمل لايف قريبا اتكلم عن اصابتي بالفيروس وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه انا كمان. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع".

وأوضح واكد في تغريدة منفصلة ردا على سؤال أدوية الحجر المنزلي، حيث قال: "انا اخدت الآتي. باراسيتامول - فيتامين سي - حبوب زيت الزعتر - حبوب زيت الكريل (حاجة زي الجمبري كده وهو مسيل طبيعي للدم) - 4 فصوص ثوم ني واحد على الريق (ممكن تاخد حبوب ثوم من الصيدلية) - ايكناشيا - مهدئ للسعال- ومشروب الزعتر بالليمون والعسل - قرفة بالجنزبيل واللبن - يتبع".

وأضاف الفنان المصري: "واكل صحي (لحمة او فراخ مهم جدا) وشوربة فراخ بالبهارات. وقبل النوم كنت باخد حبوب ميلاتونين عشان النوم يبقى عميق وحبوب زينك".