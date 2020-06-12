منها إعادة استخدام كمامات الوجه ذاتها.. ما هي الممارسات التي يجب تجنبها للوقاية من فيروس كورونا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، باتت أقنعة الوجه لا تفارق غالبية الأشخاص أينما ذهبوا، متبعين الإجراءات الاحترازية اللازمة التي توصي بها حكومات الدول المختلفة ووزارات الصحة.

ولكن، يشعر بعضنا بضيق التنفس أحياناً بسبب وضع الكمامات لفترات طويلة، ولكن هل يمكن أن تؤثر سلباً على صحتنا، كنقص الأكسجين.

في تغريدة نشرها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أوضح أن الارتداء المطول للكمامات الطبية، كما ينبغي، لا يتسبب في التسمم بثاني أكسد الكربون ولا يؤدي إلى نقص الأكسجين.

وأضاف: "احرص أثناء ارتدائك للكمامة الطبية أن تكون مثبتة بشكل سليم، وأن تكون محكمة بما يكفي للسماح بالتنفس بشكل طبيعي، ولا تُعد استخدام كمامة مخصصة للاستعمال مرة واحدة، وعليك استبدالها فور تبللها".

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