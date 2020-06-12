الأمم المتحدة: لقاح فيروس كورونا يجب أن يكون متاحًا للجميع في كل مكان

أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- قالت شركة مودرنا الأمريكية المنتجة للقاح المحتمل المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إنها ستبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح في يوليو تموز المقبل، وفقًا لبيان صحفي، الخميس.

وستشمل المرحلة النهائية من التجارب السريرية، تجريب الدواء على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وسيتلقى المشاركون في التجارب السريرية 100 ميكروجرام من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لبيان تأثيره وفاعليته في مواجهة المرض.

وأوضحت شركة مودرنا، بحسب البيان الصحفي، أن هذه الجرعة هي المثلى لتعظيم الاستجابة المناعية مع تقليل التفاعلات الضارة الجانبية لاستخدام اللقاح، مشيرة إلى أنها ستجري المرحلة الثالثة من التجارب بمشاركة المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.

وأكدت مودرنا، أنها لا تزال في طريقها لتقديم ما يقرب من 500 مليون إلى مليار جرعة سنويًا، بدءًا من عام 2021، لافتة إلى أن "نقطة النهاية الأساسية ستكون الوقاية من أعراض (كوفيد 19)، مع نقاط النهاية الثانوية لتشمل الوقاية من الأعراض الشديدة التي تؤدي إلى النقل إلى المستشفى".

وتضمنت المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح، عشرات الأشخاص، لبيان ما إذا كان اللقاح آمنًا، بينما شملت المرحلة الثانية مئات الأشخاص، وتتناول السلامة والاستجابة المناعية والجرعة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة آلاف المرضى وتهتم بفاعلية اللقاح.

وفي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، يمكن تحديد ما إذا كان اللقاح يعمل بشكل أفضل من عدم وجود لقاح على الإطلاق.

كانت منظمة الصحة العالمية، قالت، في وقت سابق، إن هناك 124 لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لا يزالون قيد التطوير، مشيرة إلى أن أكثر من 10 لقاحات منها بدأت التجارب السريرية، على أن تبدأ عملية توفير اللقاح للاستخدام العام في أوائل العام المقبل 2021.