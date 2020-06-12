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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— مع توسع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد، يحرص الكثير من الأشخاص على اتباع جميع الإرشارات الموصى بها لتفادي الإصابة بالجائحة العالمية.

ففي منشور توعوي نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تشير أخصائية الصحة العامة والتغذية، هبة حسين، إلى مصادر الفيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المنشور أن فيتامين "سي" يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفواكه كالفراولة والجوافة والبرتقال واليوسفي.

ويعمل فيتامين "أ" أيضاً على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطاس والطماطم.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر "فيسبوك"، نصائح بسيطة لتقوية المناعة بشكل عام، إليك أبرزها:

العسل الأبيض معزز للمناعة

ملعقة من العسل الأبيض في كوب من الماء صباحاً يرفع من المناعة وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

كوب عصير البرتقال بالجزر

عصير البرتقال بالجزر يعتبر مصدراً لأهم الفيتامينات، فالجزر غني بفيتامين "أ" المعزز للجهاز المناعي، ويحمي البرتقال من الأمراض المعدية، فهو غني بفيتامين "ج".

طبق السلطة يعزز المناعة

يعتبر الخضار الطازج مصدراً غنياً بالفيتامينات المعززة للمناعة، إذ يجب أن يكون طبقك متنوعاً للاستفادة من فيتاميناته، بحيث يحتوي على خضروات من كل لون. فالأحمر مثل (الطماطم والفلفل الأحمر)، والأصفر مثل (الفلفل الأصفر والجزر)، والأخضر مثل (الخيار والجرجير والخس)، والأبيض مثل (الفجل والبصل)، والبنفسجي مثل (الشمندر).