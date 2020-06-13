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بريطانيا على وشك أن تعاني من أسوأ عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا في أوروبا.. ما الخطأ الذي قامت به؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الصحة البرازيلية إن 909 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) قد حدثت على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 41828.

وأدت الوفيات الجديدة إلى رفع حصيلة وفيات البرازيليين لتتجاوز مع أعلنت عنه وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا، التي أعلنت يوم الجمعة وصول حصيلة الوفيات إلى 41.481 حالة وفاة.

وهو ما يدفع بالبرازيل إلى المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد وفيات الوباء.

بينما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بالمملكة المتحدة أن وفيات كورونا بلغ 50413، وهو رقم لا يزال أعلى من العدد المقابل في البرازيل.

ولا تشمل إحصاءات وزارة الصحة البريطانية جميع الوفيات التي حدثت خارج المستشفيات أو تلك التي تم تشخيصها بعد الوفاة. إضافة إلى ذلك، يقوم مكتب الإحصاءات الوطنية فقط بالإبلاغ عن حالات الوفاة بعد أسبوع من حدوثها، مما يسمح لمكتب الإحصاءات بالتقاط صورة أكثر شمولاً.

كما أعلنت البرازيل تسجيل 25,982 إصابة جديدة لفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 828,810.

ويوم الجمعة، بدأت وزارة الصحة البرازيلية في الإبلاغ عن بيانات كورونا عبر موقع جديد على شبكة الإنترنت.

ملاحظة المحرر: يبلغ مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية حاليًا عن عدد وفيات Covid-19 في المملكة المتحدة البالغ 50413 ، وهو رقم يتجاوز 41.481 التي أبلغت عنها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية (DHSC).