مصر: 1577 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر 1577 إصابة جديدة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، إضافة إلى 45 حالة وفاة، في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 417 من مصابي كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من بينهم 11108 متعافيين.

وأشار مجاهد إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات للوباء، هي: "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وبموجب الإحصاءات الجديدة، وصل إجمالي حالات كورونا المُسجلة في مصر إلى 41303، منها 1422 حالة وفاة، حسب مُتحدث وزارة الصحة.