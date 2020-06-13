دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح التباعد الاجتماعي من أهم السمات في حياتنا اليومية في ظل جائحة فيروس كورونا. ولكن، كيف يمكنك الحفاظ على سلامة نفسك ومن حولك في حال احتجت إلى استدعاء شخص لتصليح شيء في منزلك؟

أثناء مكوثك في المنزل، قد يتعطل مكيفك فجأةً، أو قد تحتاج إلى خدمات للسباكة، أو حتى لتصليح الكهرباء، إلا إذا أردت المخاطرة وإصلاح هذه الأمور بنفسك.

وحتى في حال أردت استدعاء محترفين للبحث عن المشكلة وإصلاحها، قد تتردد بفتح أبواب منزلك لأي شخص في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشرت وزارة الصحة السعودية عبر "تويتر" مؤخراً تعليمات يجب مراعاتها عند التعامل مع العمالة الذين يقدمون الخدمات المنزلية، وهي تتضمن 6 خطوات، وهي: