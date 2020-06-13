تحتاج لاستدعاء خبير صيانة لبيتك بظل كورونا؟ الصحة السعودية تشارك 6 خطوات لحماية نفسك
صحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح التباعد الاجتماعي من أهم السمات في حياتنا اليومية في ظل جائحة فيروس كورونا. ولكن، كيف يمكنك الحفاظ على سلامة نفسك ومن حولك في حال احتجت إلى استدعاء شخص لتصليح شيء في منزلك؟
أثناء مكوثك في المنزل، قد يتعطل مكيفك فجأةً، أو قد تحتاج إلى خدمات للسباكة، أو حتى لتصليح الكهرباء، إلا إذا أردت المخاطرة وإصلاح هذه الأمور بنفسك.
وحتى في حال أردت استدعاء محترفين للبحث عن المشكلة وإصلاحها، قد تتردد بفتح أبواب منزلك لأي شخص في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونشرت وزارة الصحة السعودية عبر "تويتر" مؤخراً تعليمات يجب مراعاتها عند التعامل مع العمالة الذين يقدمون الخدمات المنزلية، وهي تتضمن 6 خطوات، وهي:
- عدم السماح للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل الحرارة، أو السعال، أو ضيق التنفس من الدخول إلى المنزل
- التأكد من ارتداء الكمامات
- التأكد من تعقيم اليدين قبل تقديم الخدمة
- تجنب الملامسة أو المصافحة
- الحفاظ على المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين
- استخدام الدفع الإلكتروني بدلاً من النقدي
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