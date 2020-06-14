مصر تسجل أعلى معدل يومي لكورونا: 1677 إصابة جديدة.. و62 حالة وفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1677 إصابة جديدة لفيروس كورونا، إضافة إلى62 حالة وفاة، في خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وهو أعلى معدل يومي منذ ظهور الوباء بالبلاد في فبراير شباط الماضي.

وأضافت الصحة المصرية، في بيان، السبت، أن 421 من مصابي كورونا خرجواا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأوضح المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من بينهم 11529 متعافيًا.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي عدد حالات كورونا المُسجلة في مصر حتى يوم السبت، بلغ 42980، منها 1484 حالة وفاة.

وقال مُتحدث الصحة المصرية إن المحافظات ذات المعدلات الأعلى في إصابات كورونا هي: "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل إصابات للفيروس.

ويوم الاثنين الماضي، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، إننا "نتوقع تسجيل 2000 إصابة يومية خلال يونيو (حزيران)" الجاري، مُحذرًا من "سيناريو أسوأ" قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

كانت تصريحات حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث". وحينها قالت إن البلاد "مازالت في مرحلة المنحنى المتصاعد".