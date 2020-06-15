دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، تسجيل 1618 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 91 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضافت الصحة المصرية، في بيان لها، أن 402 من مصابي كورونا قد خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 13332 حالة، من بينها 11931 متعافيًا.

وأوضح مجاهد أن إجمالي حالات كورونا المُسجلة في مصر حتى يوم الأحد بلغ 44598، منها 1575 حالة وفاة.

وأشار مجاهد إلى أن أن المحافظات صاحبة أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي: "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، فيما كانت "البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء" أقلها.

ويوم الاثنين الماضي، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، إننا "نتوقع تسجيل 2000 إصابة يومية خلال يونيو (حزيران)" الجاري، مُحذرًا من "سيناريو أسوأ" قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

تصريحات حسني وردت في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث". وحينها قال إن البلاد "مازالت في مرحلة المنحنى المتصاعد".