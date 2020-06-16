دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر حدوث 1691 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 97 حالة وفاة، الاثنين، مُسجلة أعلى معدل يومي لإصابات ووفيات جراء الوباء.

وتُظهر الإحصاءات الجديدة مواصلة مصر تسجيل معدلات مرتفعة للوباء، في وقت تستعد البلاد لاستئناف رحلات الدولية والأنشطة الرياضية والترفيهية في غضون الأسابيع المُقبلة.

ويوم الأحد، شهدت مصر 1618 إصابة جديدة لكورونا، مع 91 حالة وفاة.

وفي بيانها مساء اليوم، قالت وزارة الصحة المصرية إن 398 من مصابي كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي عدد حالات كورونا المُسجلة في مصر حتى يوم الااثنين، بلغ 46289، فضلا عن 1672 حالة وفاة.

وأشار مجاهد إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 13732 حالة.

وقبل نحو أسبوع، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، إننا "نتوقع تسجيل 2000 إصابة يومية خلال يونيو (حزيران)" الجاري، مُحذرًا من "سيناريو أسوأ" قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

وقتها، أوضح حسني، في تصريحات تليفزيونية، إن البلاد "مازالت في مرحلة المنحنى المتصاعد".