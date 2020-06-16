أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)—أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن ثمانية ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت خريطة بيانات تتبع وضع الوباء بجامعة جونز هوبكنز، أن هناك 8014554 حالة حتى التاسعة من مساء الاثنين (بالتوقيت الشرقي).

في حين وصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى 436306.

كانت CNN قد أفادت في وقت سابق أن الحالات العالمية تجاوزت سبعة ملايين، يوم الأحد 7 يونيو حزيران.