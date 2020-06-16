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بعد مداهمة كهوفها.. الخفافيش قد تنقذ البشرية من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل الأزمة الصحية الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا، من الطبيعي الشعور بالخوف من الإصابة بالعدوى عند التوجه إلى الخارج. ولذلك، أصبحت الطلبات الخارجية إلى المنزل (الديليفري) من إحدى الطرق التي نتوجه إليها للحصول على ما نحتاجه دون مغادرة منازلنا.

ومع ذلك، هناك خطوات يمكنك القيام بها لحماية نفسك قبل، وأثناء، وبعد استلام الطلبات، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية في تغريدة مؤخراً.

وحرصاً على سلامتك وسلامة الموظف، اتبع هذه الخطوات:

تأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية

تجنب الاستلام المباشر

احرص على الدفع إلكترونياً

تخلص من ملحقات الطلب

قم بتعقيم أسطح الطلبات الصلبة

خزن الطلب بشكل جيد

في حال طلب الفاكهة والخضار، احرص على غسلها جيداً

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية 132،048 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 87،890 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1،011 شخص، بحسب ما ذكرته الوزارة الإثنين.