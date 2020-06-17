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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت منظمة الصحة العالمية بنتائج التجارب السريرية الأولية من المملكة المتحدة، والتي أظهرت أن دواء "ديكساميثازون" (Dexamethasone)، يمكن أن ينقذ حياة المرضى الذي يعانون بشدة من فيروس كورونا المستجد.

ويُعد دواء "ديكساميثازون" من فئة الستيرويدات، وأظهرت تجاربه السريرية أنه يُخفض معدل الوفيات للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعية بحوالي الثلث، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء.

وبالنسبة للمرضى الذين احتاجوا للأكسجين فقط، تمكن الدواء من خفض معدل الوفيات بنحو الخمس، بحسب النتائج الأولية التي تم مشاركتها مع المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن الفوائد ظهرت عند المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد بشكل خطير فقط، ولم يلاحظ الباحثون فوائد على المرضى الذين يعانون من أعراض الفيروس بشكل أخف.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن "ديكساميثازون" يُعد أول علاج يُظهر نجاحه في خفض معدل الوفيات لدى مرضى "كوفيد-19" الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي.

وقال غيبرييسوس: "هذه أنباء جيدة، وأهنئ حكومة المملكة المتحدة، وجامعة أكسفود، والعديد من المستشفيات، والمرضى في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المُنقذ للحياة".

واستُخدم دواء "ديكساميثازون" منذ بداية الستينيات للتخفيف من الالتهاب في مجموعة مختلفة من الحالات، ومن ضمنها الاضطرابات الإلتهابية، وأنواع من السرطان.

وأُدرج هذا الدواء في قوائم الأدوية الأساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية منذ عام 1977 في تركيبات مختلفة.