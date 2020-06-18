البرازيل تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

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ساو باولو، البرازيل (CNN)-- سجلت السلطات الصحية في البرازيل، الأربعاء، 32 ألفًا و188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 955 ألفًا و377 حالة إصابة.

وأكدت وزارة الصحة في البرازيل 1269 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس في يوم واحد ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 46 ألفًا و510 وفيات.

وتحتفظ البرازيل بثاني أكبر عدد من الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، فضلا عن الوفيات، خلف الولايات المتحدة بإجمالي إصابات يقترب من مليون شخص منذ تفشي الوباء.

وقالت السلطات الصحية البرازيلية، الاثنين الماضي، إنها ستوصي باستخدام مضاد الملاريا هيدروكسي كلوروكوين، لعلاج الأطفال والنساء الحوامل المصابين بفيروس كورونا، على الرغم من تحذير منظمة الصحة العالمية، وقرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرًا بإلغاء الاستخدام الطارئ للدواء.