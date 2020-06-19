موجة ثانية من الوباء.. تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين

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بكين، الصين (CNN)-- سجلت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين، الجمعة، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال الأيام الثمانية الماضية، فيما يمكن اعتباره موجة ثانية من تفشي المرض في البلاد، إلى 183 حالة إصابة جديدة.

وأكدت السلطات الصينية إجراء الاختبارات لحوالي 356 ألف شخص، ارتبطوا بسوق "شينفادي" للخضروات والفاكهة والأسماك والذي ظهرت فيها حالات الإصابة بالفيروس في الموجة الثانية في بكين.

وأوضح المسؤولون المحليون، أن الطاقة الكاملة للاختبارات حول الإصابة بفيروس كورونا، تصل إلى 400 ألف اختبار في اليوم، "لكنها ستستمر في الازدياد"، بحسب المسؤولين

وفي يوم الخميس، قال كبير علماء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين وو تسون يو، إن المرضى في معظم الحالات الجديدة هم أشخاص يعملون في المأكولات البحرية وأماكن بيع اللحوم في السوق.

وأضاف أن المرضى من سوق المأكولات البحرية، "ظهرت عليهم أعراض المرض، في وقت أبكر من غيرهم"، مشيرًا إلى أن التقييم الأولي، يثبت أن درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية قد تكون مواتية لبقاء فيروس كورونا المستجد.

كانت السلطات الصينية، أغلقت عشرات الاحياء في بكين، بعد اكتشاف موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وارتبطت أغلب الإصابات بسوق "شينفادي" للسلع والمواد الغذائية بالجملة في بكين.

وأعربت ماريا فان كيرخوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، عن قلقها بشأن المجموعات الجديدة للمصابين بالفيروس في بكين، وسط مخاوف من موجة جديدة من تفشي الوباء الذي أعلنت الصين، قبل أشهر، السيطرة عليه.