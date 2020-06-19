وفيات فيروس كورونا تتجاوز حاجز 450 ألف شخص حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوزت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، حاجز 450 ألف وفاة، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء الخميس، 450 ألفًا و716 شخصًا.

وارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس، وفقًا لإحصائيات الجامعة، لتصل إلى 8 ملايين و407 آلاف و325 إصابة.

الولايات المتحدة لا تزال في صدارة الدول المتضررة من وباء فيروس كورونا، مسجلة مليونين ونحو 175 ألف إصابة، بينما بلغت أعداد الوفيات فيها نتيجة الإصابة بالمرض 118 ألفًا و57 حالة وفاة.

البرازيل التي تسجل معدلات قياسية في أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة، تحتل المركز الثاني عالميًا، من حيث أعداد الإصابات والوفيات على حد سواء، حيث سجلت السلطات الصحية في البلاد أكثر من 955 ألف إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات فيها 46 ألفًا و510 وفيات.

من حيث أعداد الوفيات جاءت بريطانيا في المركز الثالث بـ43 ألفًا و373 حالة وفاة، تلتها إيطاليا بأكثر من 35 ألف حالة وفاة ثم فرنسا بـ29 ألفًا و606 حالات وفاة، فإسبانيا التي وصلت أعداد الوفيات فيها 27 ألفًا و136 وفاة.

أما من حيث أعداد الإصابات احتلت روسيا المركز الثالث عالميًا، بأكثر من 560 ألف حالة إصابة، تلتها الهند بنحو 367 ألفًا، ثم المملكة المتحدة بنحو 302 ألف إصابة، فإسبانيا بأكثر من 245 ألف إصابة.

الصين التي بدأ فيها ظهور الفيروس في ديسمبر كانون الثاني الماضي 2019، بدأت إجراءات احترازية صارمة في العاصمة بكين مع تصاعد أعداد المصابين، في موجة ثانية من المرض، بدأت قبل أكثر من أسبوع، بعد أن كانت السلطات أعلنت احتواء موجة الوباء الأولى.