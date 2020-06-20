دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الفنان السعودي، خالد عبدالرحمن، مساء الجمعة، أنه يمر بوعكة صحية، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة الوعكة الصحية، طالبا الدعاء.

جاء ذلك في تغريدة للفنان السعودي، خالد عبدالرحمن على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الله يبعد عنكم الامراض يا رب.. حبايبي انا امر بوعكه صحية صار لي أكثر من 10 ايام دعواتكم لي ولكل مريض جزاكم الله خير الجزاء".

وتأتي تغريدة خالد عبدالرحمن بعد ثلاثة أيام على نشره تغريدة بتاريخ الـ16 من يونيو/ حزيران الجاري، قال فيها: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. والدتي ترقد حاليا بالعناية بالمشفى.. اسأل الله العلي القدير أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين وان يلبسها ثوب الصحة والعافية.. احبابي دعواتكم لها ولمرضى المسلمين .. الله لا يوريكم مكروه في عزيز لديكم".

وأثارت التغريدة تفاعلا واسعا بين مجموعة من الفنانين الخليجيين، نستعرض لكم فيما يلي أبرزها: