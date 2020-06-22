إصابات كورونا تتجه نحو 9 ملايين شخص.. والوفيات تقترب من 470 ألفًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقترب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، من تسجيل نحو 9 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم فبحسب الجامعة، فقد تم تسجيل 8 ملايين و952 ألفًا و428 إصابة بالفيروس.

وتقترب أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض من 470 ألف ضحية، حيث سجلت الجامعة، الاثنين، 468 ألفًا و331 حالة وفاة.

اقتربت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، من 120 ألف وفاة، حيث تم تسجيل 119 ألفًا و969 حالة وفاة، بينما وصلت أعداد المصابين إلى مليونين و279 ألفًا و879 حالة إصابة، الاثنين، لتظل الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررًا من وباء فيروس كورونا.

أعداد الوفيات التي تم تسجيلها في البرازيل تجاوزت حاجز 50 ألف وفاة، بـ591 حالة وفاة، بينما تجاوزت أعداد الإصابات المليون شخص، مسجلة، بحسب إحصائيات السلطات الصحية في البلاد، الاثنين، مليونًا و83 ألفًا و341 إصابة، لتحتل المركز الثاني عالميًا في قائمة الدول الأكثر تضررًا من المرض.

الإحصائيات الأخيرة، جاءت بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 183 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى المعدلات اليومية منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن، وفقًا للمنظمة.

وتم تسجيل الرقم القياسي الأخير في 18 يونيو حزيران الجاري، عندما أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 181 ألف إصابة جديدة عالميًا.

ومن بين 6 مناطق عالمية، شكلت الأمريكتان الغالبية العظمى من الحالات الجديدة، التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بتسجيلها، الأحد.

وبينما تحذر منظمة الصحة العالمية من استمرار وتزايد انتشار فيروس كورونا المستجد، تواجه الصين التي بدأ فيها تفشي المرض في ديسمبر كانون الأول 2019، وأعلنت السيطرة عليه في أبريل نيسان الماضي 2020، موجة جديدة من تفشي المرض، لكن هذه المرة من العاصمة بكين، وليست مدينة ووهان التي كانت مصدر انتشار المرض في السابق.

وقال بيان للجنة الصحة الوطنية في الصين، إنه تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بالفيروس في بكين من بينها 9 حالات محلية صادرة من المدينة، كما تم تسجيل 5 حالات أخرى، الأحد، دون أن تظهر عليهم أي أعراض.

وقالت السلطات المحلية في بكين، السبت، إنها جمعت حتى الآن عينات من أكثر من 2.29 مليون شخص في المدينة لإجراء اختبارات فيروس كورونا.