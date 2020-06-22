الهند تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في 8 أيام

الهند تسجل أعلى عدد حالات فيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

نيودلهي، الهند (CNN)-- سجلت الهند أكثر، الاثنين، أكثر من 12 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لليوم الخامس على التوالي، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 14 ألفًا و821 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المصابين بالمرض في البلاد إلى 425 ألفًا و282 حالة إصابة، لتحتل الهند المركز الرابع عالميًا في ترتيب الدول الأكثر تضررًا من المرض على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وسجلت الهند أيضًا ثاني أعلى قفزة يومية لها في عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ 445 ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 13 ألفًا و699 حالة وفاة.

وخلال الثمانية أيام الماضية، أعلنت السلطات الصحية في الهند، اكتشاف 104 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت أعداد الوفيات بسبب الفيروس خلال نفس الفترة 4500 حالة وفاة.