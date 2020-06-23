دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخطت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حاجز 120 ألف شخص، الثلاثاء، في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة أكثر دول العالم تضررًا من انتشار المرض، في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم 9 ملايين شخص.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد سجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 120 ألفًا و402 حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا، بينما وصلت أعداد المصابين إلى نحو مليونين و312 ألفًا.

العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا حول العالم، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، والتي تعتمد عليها CNN في إحصائيات فيروس كورونا، تخطى 9 ملايين شخص، الثلاثاء، حيث سجلت الجامعة، 9 ملايين و79 ألفًا و452 حالة إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 471 ألفًا و754 شخصًا.

البرازيل جاءت في المركز الثاني عالميًا في قائمة الدول الأكثر تضررًا من المرض، بحسب جامعة جونز هوبكنز، في الوقت الذي تخطت فيه أعداد الإصابات حاجز المليون و100 ألف شخص، حيث تم تسجيل مليون و106 آلاف و470 إصابة بفيروس كورونا، الثلاثاء، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 51 ألفًا و271 حالة وفاة.

لا تزال روسيا في المركز الثالث عالميًا فيما يتعلق بأعداد الإصابة بالفيروس، حيث سجلت أكثر من 591 ألف إصابة، تلتها الهند بأكثر 425 ألفًا ثم بريطانيا بأكثر من 306 آلاف إصابة.

فيما يتعلق بأعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا، جاءت المملكة المتحدة في المركز الثلث عالميًا، حيث تم تسجيل 42 ألفًا و731 حالة وفاة، تلتها إيطاليا بـ34 ألفًا 657 حالة وفاة، ثم فرنسا التي سجلت 29 ألفًا و666 حالة وفاة.