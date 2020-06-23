تتضمن 8 خطوات.. منظمة الصحة العالمية تشارك الطريقة الصحيحة لتعقيم يديك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل جائحة فيروس كورونا، أصبح العديد منا على علم بالطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بفضل التعليمات التي شاركتها مختلف الجهات المختصة. ولكن، هل تعلم ما هي الخطوات اللازمة عند استخدام معقم اليدين؟

ويجب عليك الالتزام بعدة خطوات عند تعقيم يديك، كما هو الحال عند غسل اليدين.

وعبر تغريدة، شاركت منظمة الصحة العالمية الإثنين تعليمات تُبين الخطوات التي يجب أن يقوم بها المرء لضمان نظافة اليدين عند استخدام معقم اليدين.

وتتضمن خطوات تعقيم اليدين 8 خطوات، وهي:

املأ راحة يدك بالمنتج ووزعه على يديك افرك اليدين بدعك الراحتين افرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع، ثم افعل الشيء نفسه باليد اليمنى اشبك الأصابع ببعضهما البعض مع فرك الراحتين افرك ظهر أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى، وظهر أصابع اليد اليسرى مع راحة اليد اليمنى مع قبض الأصابع افرك إبهام اليد اليسرى بشكل دائري براحة اليد اليمنى، وكرر العملية ذاتها لإبهام اليد اليمنى افرك اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف والأمام بحيث تشتبك أصابعك براحة اليد اليسرى، مع القيام بالعكس أيضاً عندما تجف يداك، عندها ستُصبح آمنة

وتستغرق هذه العملية بأكملها من 20 إلى 30 ثانية، وأشارت المنظمة إلى ضرورة استخدام معقم كحولي، وغسل اليدين في حال اتساخهما بشكل ظاهر للعيان.