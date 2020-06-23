مدير معهد هارفرد: إصابة الشباب بكورونا تعني مزيدًا من انتشار الوباء

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN Health)-- حذر مدير معهد هارفرد للصحة العالمية، أشيش جها، من تحول جائحة فيروس كورونا إلى إصابة الشباب الأمريكيين، قائلا إنها ليس بالضرورة "أنباء سارة".

وأفادت مناطق في فلوريدا وساوث كارولينا وجورجيا وتكساس وولايات أخرى - كان العديد منها من أوائل الولايات التي أعيد فتحها بعد الإغلاق - أنه يتم تشخيص حالات جديدة لفيروس كورونا دى السكان الأصغر سنًا.

وقال جها لمذيع CNN وولف بليتزر: "لقد علمنا أن الشباب أقل عرضة للإصابة بالمرض وأقل احتمالا أن يموتوا بسبب الفيروس"، مُشيرًا إلى أنه حتى اذا لم يمرضوا أنفسهم، يمكنهم إصابة الآخرين.

وتابع مدير معهد هارفرد: "هؤلاء الشباب لديهم آباء.. لديهم أجداد وسوف يذهبون لرؤية هؤلاء الناس"، مُعتبرًا من أنه "كلما زاد انتشار الفيروس، أصبح الجميع أكثر عرضة للخطر".