ما هي الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا حول العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في العالم الـ9 ملايين إصابة بحسب إحصائيات جامعة جون هوبكنز الأمريكية ووصل عدد الوفيات إلى 473 ألف حالة وذلك منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن ظهور أول حالة في ديسمبر.

وتشمل هذه الإحصاءات 214 دولة. حيث سجلت الولايات المتحدة أعلى حالات الإصابة والوفيات في العالم، ليصل عدد الإصابات إلى 2.3 مليون إصابة و120 ألف حالة وفاة حتى الآن، وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بعدد الإصابات والوفيات لتسجل 1.1 مليون إصابة و51 ألف حالة وفاة.

ونظراً لعدد الوفيات اليومية بحسب المناطق والقارات المختلفة، تعتبر أمريكا الشمالية الأعلى بعدد الوفيات تليها أوروبا ثم آسيا ثم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وبعدها أفريقيا. وبالرغم من تحسن الوضع في بعض البلدان حول العالم إلا أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرات مؤخراً بازدياد سوء الوضع الحالي على المستوى العالمي.