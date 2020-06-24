مدينة يحيط بها شبح الموت.. هذا وضع منطقة تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا في البرازيل

ساوباولو، البرازيل (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 39436 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي ثاني أعلى قفزة يومية منذ ظهور الوباء في البلاد.

وقالت الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد يبلغ الآن 1145906 حالات.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن 1374 حالة وفاة منذ أمس، ليصل إجمالي عدد الذين توفوا رسميًا بسبب فيروس كورونا في البرازيل إلى 52645. وبالمثل، كان عدد وفيات يوم الثلاثاء ثاني أعلى حصيلة يومية.

ويوجد في البرازيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، وثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي 19 يونيو حزيران، تم الإبلاغ عن أكبر ارتفاع يومي للحالات حينما سجلت البلاد 54 ألفا و771 حالة، فيما تم الإبلاغ عن أكبر معدل يومي للوفيات في 4 يونيو حزيران، حيث بلغ وقتها 1,473.