دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ بداية جائحة كورونا المستجد، حذرّ الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية كامنة وأمراض مزمنة معينة هم أكثر عرضة للخطر في حال أُصيبوا بالفيروس. ولكن، ما هي هذه الأمراض؟

وشاركت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء تغريدة توضح الأمراض المزمنة التي تجعل المصابين بها من أشد الفئات تأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

ما هي الأمراض المزمنة التي تتأثر أكثر من غيرها بمضاعفات فيروس كورونا؟ تعرف عليها حتى #نعود_بحذر https://t.co/2NY5djABSK

وتتضمن تلك الأمراض المزمنة:

السرطان

السكري

مرض القلب والأوعية الدموية

الأمراض الصدرية التنفسية

الضغط

الأمراض المناعية

أمراض الكِلى

ووصل عدد حالات فيروس كورونا المُؤكدة في المملكة العربية السعودية إلى 164،144 حالة، ووصلت حالات التعافي إلى 109،885 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 1،346 حالة، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة السعودية في تغريدة الثلاثاء.