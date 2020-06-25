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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما حلمت ماريسا بيلو، وهي مديرة مدرسة كاثوليكية مُقيمة في لاس فيغاس، بإقامة حفل زفافها تحت سماء مرصعة بالنجوم. ولذلك، لم تسمح بيلو لجائحة عالمية بالوقوف أمامها.

وفي مارس/آذار، عندما بدأت ولاية نيفادا في تطبيق قيود خاصة لتقليل آثار تفشي فيروس كورونا المستجد، وضعت بيلو خططاً مع خطيبها لويس للذهاب إلى ولاية يوتا للزواج هناك.

وتزوج الثنائي في 3 أبريل/نيسان، وجهزت بيلو آنذاك كمبيوتر محمول لمشاركة الحفل عبر الإنترنت لتتمكن عائلتها وأصدقائها من المتابعة.

وتضمن الاحتفال الرقص والدموع، وحدث كل ذلك تحت النجوم بالفعل.

قام الثنائي ماريسا ولويس بيلو من لاس فيغاس ببث حفل زفافهما بشكل مباشر. وبهذه الطريقة، تمكن أفراد العائلة والأصدقاء من الانضمام إلى الاحتفال بشكل افتراضي.

وقالت بيلو: "لم يكن الأمر كما توقعناه بالضبط، ولكنه كان حميمياً ورائعاً على أية حال".

وأضافت: "بما أننا لم نتمكن من الاحتفال مع الجميع في الحياة الواقعية، أردنا أن نفعل شيئاً من شأنه جلب الحب إلى غرفة معيشة جميع الأشخاص".

ولم يكن هذا الثنائي الوحيد الذي اختار إقامة حفل زفاف افتراضي منذ بداية الجائحة.

وبسبب العدد المتزايد من العشاق الذين يتزوجون بهذه الطريقة، ظهرت بعض الاستراتيجيات الجديدة.

استغلال التكنولوجيا

وقد يكون التأكد من أن الجانب الافتراضي يعمل بسلاسة هو أهم خطوة عند تنظيم حفل زفاف افتراضي.

ويعني ذلك إتقان استخدام الوسائط التي ستستخدمها قدر المستطاع.

وقام العديد من الأزواج بالتوجه إلى "Zoom"، وهو تطبيق تستخدمه العديد من الأعمال التجارية لتسهيل تنظيم الاجتماعات الافتراضية التي تُقام عبر الفيديو.

ومن الفوائد التي تُقدمها التكنولوجيا في هذه الظروف هي تعزيز اللحظات الحميمية للحاضرين.

وأما الجانب السلبي، فقد يُشكل الصوت مشكلة في بعض الأحيان.

ولكن، يمكن تجنب المشاكل عن طريق ترتيب جلسة تدريبية قبل الحدث ذاته.

وتمنت مالكة "Save the Date! Weddings & Events" في كاليفورنيا، ماريسا سوزا، لو أنها قامت بذلك الأمر بعد مساعدتها لزبونين محليين على الزواج في فنائها الخلفي.

وخلال الحدث، كانت زوجة المصور مسؤولة عن الجانب التكنولوجي، وكان عليها التوقف قبل بدء مراسم الزفاف لكتم الصوت من ميكروفونات جميع المشاركين لتجنب الضجيج في الخلفية.

احرص على إقامة الطقوس الأكثر أهمية بالنسبة لك

لا تعني حفلات الزفاف الافتراضية أنه يجب على العروس أو العريس التخلي عن التقاليد المهمة بالنسبة إليهما.

وبالنسبة إلى البعض، يعني هذا إقامة حفلات توديع العزوبية افتراضياً.

وأما للآخرين، يعني ذلك تخصيص ساعة خاصة لمشروبات الكوكتيل بين المراسم، وحفل استقبال الزفاف.

وبالنسبة للورين بيكارد، تجسد الأمر عن طريق إقامة حفل ما قبل الزفاف، أو ما يُشار إليه بـ"Bridal Shower"، عبر تطبيق "Zoom" في 11 أبريل/نيسان قبل شهر من الزفاف الصغير الذي أقامته في مونتانا.

ومن أجل الحفل، دعت والدة العروس، ديبي بيكارد، 20 امرأة، منهن جدات، وخالات، وعمات لم يسبق لهن المشاركة في مؤتمر فيديو عبر الإنترنت من قبل.

وشاركت النساء بعض النصائح للحفاظ على زواج سعيد للعروس.

وقالت والدة العروس، ديبي، التي تعيش في مونتانا: "لقد كان مميزاً جداً لأن الجميع تمكن من سماع ما تعني لهم لورين على مر الأعوام".

ادع بعض الضيوف

وتسمح بعض الأماكن لمجموعة صغيرة من الأشخاص بالتجمع في المكان ذاته بشرط التزام الأشخاص بارتداء الأقنعة، والوقوف على بعد 6 أقدام من بعضهم البعض.

ويعني هذا أن بعض الأزواج دعوا عدداً من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين لمشاهدة الاحتفال شخصياً.

ودعت بيلو على سبيل المثال حوالي 10 أشخاص من لاس فيغاس إلى يوتا من أجل حفل زفافها.

خذ فكرة الاحتفال بزفافك مجدداً بعين الاعتبار

تزوج الثنائي بريتاني وداريل دوبري من لاس فيغاس في 1 مايو/أيار في حديقة محلية. وبلغ عدد الضيوف 12 شخصاً فقط من أجل الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

ورغم أن إقامة حفل زفاف افتراضي يُثبت أن الحب ينتصر على فيروس كورونا، لا يعني ذلك أن الأشخاص يجب أن يكتفوا بذلك فقط.

ويخطط ثنائي آخر من لاس فيغاس تزوجا في 1 مايو/أيار ، وهما بريتاني وداريل دوبري، الاحتفال بذكرى زفافهما بالفعل في 1 مايو/أيار من عام 2021.

ويأمل الثنائي أن يتمكن في المستقبل من الاحتفال مع الأشخاص الذين شاركوا في زفافهم الافتراضي، ولكن بشكل شخصي.