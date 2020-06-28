الهند تسجل أعلى قفزة يومية بإصابات كورونا: أكثر من 19 ألفا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—سجلت الهند أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19"، بعد أن تجاوز عدد الحالات الجديدة، 19 ألف إصابة، الأحد.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة الهندية، سجلت البلاد صباح الأحد 19.906 ألف إصابة جديدة، إلى جانب تسجيل 410 حالة وفاة نتيجة الفيروس.

وبهذه الأرقام الجديدة يرتفع مجموع الإصابات التي سجلتها الهند إلى 528.859 ألف إصابة، وبلغت محصلة الوفيات المسجلة حتى اليوم ذاته 16.095 ألف وفاة، في حين تعافى 309.712 ألف شخص.

وتعتبر منطقة مهاراشترا أكثر المناطق الهندية تأثرا بانتشار فيروس كورونا، حيث سجلت 159.133 ألف إصابة، أتت بعدها العاصمة الهندية، نيودلهي بتسجيلها 80.188 ألف إصابة.