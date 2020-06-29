الدكتور فاوتشي يوجّه إجابة "نارية" بعد سؤال عن الكمامات.. ما الذي أثار غضبه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كل صباح، يستيقظ الأستاذ المساعد في كلية "بيرلمان" للطب في جامعة بنسلفانيا، الدكتور ديفيد فاجينباوم ويتناول 3 أقراص دواء "مُنقذة" للحياة. وبعد التوجه إلى مكتبه المنزلي، يقضي فاجينباوم مدة 14 ساعة في قيادة عشرات الباحثين والمتطوعين ليقوم بمراجعة منهجية لكل العقارات التي استخدمها الأطباء والباحثون حتى الآن لعلاج فيروس "كوفيد-19".

ويرأس فاجينباوم، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، مركز ومختبر عواصف سيتوكين وعلاجها في كلية "بيرلمان" للطب، وقد كرس حياته لدراسة داء "كاسلمان"، وهي حالة نادرة كادت أن تودي بحياته.

وعند مكافحته للمرض، وجد فاجينباوم دواء أنقذ حياته قبل 6 أعوام، وذلك عن طريق إنشاء طريقة تعاونية لتنظيم البحوث الطبية، وهو أمر يمكن تطبيقه على الآلاف من الأمراض البشرية.

كرس فاجينباوم حياته لدراسة داء "كاسلمان"، وهي حالة نادرة كادت تودي بحياته.

ولكن، بعد رؤيته لكيفية قتل النوع ذاته من تفشي خلايا تأشير المناعة، والتي تدعى "عاصفة سيتوكين"، مرضى داء "كاسلمان" و"كوفيد-19" على حد سواء، تم تخصيص كل موارد مختبره تقريباً لمساعدة الأطباء في مكافحة الجائحة.

وخلال "عاصفة سيتوكين"، تبدأ الاستجابة المناعية المفرطة للجسم بمهاجمة خلاياه الخاصة بدلاً من الفيروس فقط.

وعندما تحدث هذه الاستجابة الالتهابية لدى مرضى "كوفيد-19"، غالباً ما تكون السيتوكينات هي السبب وراء تلف الرئة الشديد، أو فشل الأعضاء، أو الجلطات الدموية، أو الالتهاب الرئوي الذي يتسبب بالوفاة.

وقال فاجينباوم: "أنا على قيد الحياة بسبب عقار أُعيد استخدامه".

والآن، أصبح استخدام الأدوية القديمة لمحاربة أعراض مشابهة يسببها فيروس جديد ضرورة عالمية.

مستودع عالمي لبيانات علاج "كوفيد-19"

باحثون من مختبر فاجينباوم وهم يجتمعون في مكالمة عبر الفيديو لمناقشة البيانات الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وراجع باحثون يعملون مع مختبره بيانات منشورة عن أكثر من 150 دواء استخدمه أطباء من جميع أنحاء العالم لعلاج 50 ألف مريض تقريباً شُخصوا بـ"كوفيد-19".

وجعل العلماء تحاليلهم مفتوحة للملأ في قاعدة بيانات تُدعى "Covid-19 Registry of Off-label & New Agents"، أو "CORONA" باختصار.

صورة تُظهر شاشة أحد الباحثين أثناء مراجعتهم بيانات علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال مكالمة عبر الفيديو.

وبناءً على قاعدة بياناتهم، نشر الفريق، الذي يتكون من 13 شخصاً، أول مراجعة منهجية لعلاجات "كوفيد-19" في مجلة "Infectious Diseases and Therapy" في مايو/أيار.

وقال فاجينباوم: "إنه مُحبط لأننا جميعاً نرغب بدواء يصلح للجميع"، ولكن ذلك لا يحدث لأن فيروس كورونا يؤثر على الأشخاص بطرق أكثر تعقيداً.

البحث عبر محيطات من البيانات

وكان أول شيء أساسي يجب أخذه بعين الاعتبار هو التنوع الكبير لتجارب مرضى "كوفيد-19"، بحسب ما قاله فاجينباوم.

ويصعب التركيز على علاج واحد، فقد تكون هناك اختلافات كبيرة في توقيت إعطاء الدواء، وكيفية تأثير الفيروس على فرد معين، إضافة إلى المرحلة التي تطور إليها المرض.

وقد يُحول أي تغيير في هذه المتغيرات دواء مفيد إلى دواء ضعيف. ولكن، مع وجود أعداد كبيرة من المرضى، نتجت عن البيانات السريرية بعض الجوانب البارزة.

وعلى سبيل المثال، في حال عانى المرضى من "عاصفة سيتوكين" أكثر شدة، فمن المرجح أنهم سيحتاجوا إلى الأدوية التي تستهدف قمع الجهاز المناعي.

وأما الذين يعانون من "عواصف سيتوكين" أقل شدة، فسيستفيدون بشكل أكبر من عقارات تعزز جهاز المناعة.

أصبحت العديد من العقارات لافتة للانتباه

ولدى مزيج مضادات الفيروس "لوبينافير"، و"ريتونافير" لعلاج "كوفيد-19" الرصيد الأكبر من الدراسات المنشورة إلى الآن.

واعتباراً من منتصف يونيو/حزيران، نظر الفريق إلى أبحاث تضمنت أكثر من 4،500 مريض تتمحور حول استخدام العقارين مع بعضهما البعض.

وإلى جانب ذلك، أظهرت الكورتيكوستيرويدات علامات واعدة، إذ أنها ظهرت في دراسات تضمنت 4 آلاف مرضى آخرين.

ويشعر فاجينباوم بالسعادة بشكل خاص بشأن دراسة اُجريت في المملكة المتحدة حول عقار "ديكساميثازون".

واحتلت الدراسة العناوين الإخبارية بفضل نتائجها التي أظهرت أن استخدام جرعة منخفضة لمدة 10 أيام قد يقلل من خطر الوفاة بمقدار الثلث بين المرضى بالمستشفيات الذين يحتاجون لاستخدام جهاز تنفس صناعي.

وفي جداول البيانات الخاصة بهم، كانت الأرقام المتعلقة بـ"ديكساميثازون" بمثابة منارة، وأشار فاجينباوم إلى أنه بنى قاعدة بيانات "CORONA" للمساعدة في الكشف عن عقار مثل "ديكساميثازون"، وقال: "إنه دواء رخيص الثمن ومُعاد استخدامه، وهو موجود منذ 60 عاماً. هذا ما يتمحور حوله كل هذا".