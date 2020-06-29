دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر حسام حسني، إنه في غضون أسبوعين سيكون هناك "سيكون هناك تجربة مصرية خالصة لإنتاج دواء مصري" لوباء فيروس كورونا.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم" المصرية، الأحد: "هناك بعض الأدوية تحت الدراسة، وخلال أسبوعين تكون دراستها انتهت، سيكون الدواء بفكر وتجربة سريرية مصرية في منتهى القوة"، مُتمنيًا أن "يكون هو الدواء الفعال لكورونا".

ويتولى المركز القومي للبحوث وشركات أدوية مصرية إجراء هذه التجارب.

وقال حسني: "كل التجارب الجارية حتى الآن نتائجها الأولية جيدة، لكن كلجنة علمية لن نعلن غير النتائج النهائية الفعالة والآمنة".

وأشار رئيس لجنة مكافحة كورونا، التابعة لوزارة الصحة المصرية، إلى أن هناك "أدوية مثل الدواء الأمريكي (عقار ريمديسيفير) ستُنتج مصريًا وتوزع على مستشفيات العزل الصحي"، مُعتبرًا أنه ليس مُهمًا جنسية الدواء، "لكن مهم توفره وفعاليته".

وأعرب الدكتور حسام حسني عن تفائله بأن بلاده قادرة على عبور أزمة الوباء في وقت قريب.

وبشأن ارتفاع معدل الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة، قال حسني إن "لدينا نسبة شفاء تصل إلى 26% تعتبر عالميًا جيدة جدًا، ونسبة وفيات تقدر بنحو 4%، لو قارننا الأرقام بالنسبة للعالم تعتبر جيدة، لكن عامة نسبة الوفيات تزعج أي مصري".

ويوم الأحد، وصل إجمالي عدد حالات كورونا المُسجلة في مصر إلى 65188، منها 17539 حالة تعافت من الوباء، و2789 حالة وفاة.

وفي الساعات الـ 24 الماضية، حدثت 1265 إصابة جديدة و81 وفاة إضافية، حسب آخر إحصاءات مُعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية.