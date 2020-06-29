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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، إنه يميل إلى "الاستقرار" على لقاح لفيروس كورونا، نسبة فعاليته 70٪ إلى 75٪، لكنه رأى هذه الحماية غير مكتملة.

تصريحات فاوتشي، خلال مقابلة مع مذيعة CNN إليزابيث كوهين، تأتي في وقت يرفض العديد من الأمريكيين أخذ لقاح لكورونا، وهو ما يجعل "من غير المحتمل أن تحقق الولايات المتحدة مستويات كافية من الحصانة لقمع تفشي المرض"، بحسب فاوتشي.

وفي الشهر الماضي، أظهر استطلاع لـCNN أن ثلث الأمريكيين قالوا إنهم لن يحاولوا الحصول على لقاح حتى لو كان متاحًا على نطاق واسع ومنخفض التكلفة.

وعندما سألته إليزابيث كوهين إذا كان لقاحًا فعاليته بنسبة 70٪ إلى 75٪ يؤخذ من قبل ثلثي السكان فقط من شأنه توفير "مناعة القطيع" ضد كورونا، أجاب فاوتشي: "لا، غير محتمل".

وأشار فاوتشي إلى أن "هناك شعورًا عامًا مناهضًا للعلم والسلطة وضد اللقاح بين بعض الأشخاص في هذا البلد (أمريكا)- وهي نسبة كبيرة من الناس، بشكل مخيف، نسبيًا"، لذا "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" عبر تثقيف الناس حول حقيقة اللقاحات.

وقال فاوتشي: "لن يكون الأمر سهلا... أي شخص يعتقد أنه سيكون سهلاً لا يواجه الواقع. سيكون صعبًا للغاية".

وفي لقائه مع CNN، أشار فاوتشي أيضًا إلى أنه في حين أن بعض الولايات ستحصل على "ايه موجب - A +" لكيفية تعاملها مع تفشي المرض، "ستنخفض بعضها إلى سي - C في مكان ما".

وعندما سُئل كيف تعمل الولايات المتحدة مع تتبع الإصابات، أجاب فاوتشي: "لا أعتقد أننا نقوم بعمل جيد للغاية".

وأكد فاوتشي أنه من الصعب إجراء تتبع إصابات كورونا، موضحًا أن 20٪ إلى 40٪ من المصابين في النقاط الساخنة لا يعانون من أي أعراض.