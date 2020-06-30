أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشفت نتائج استفتاء أُجري في 9 ولايات أمريكية، أن 45% فقط من المصابين بفيروس كورونا يعلمون هوية الشخص الذي نقل إليهم المرض، وفقا لتقرير نشره فريق من الباحثين بقيادة مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض الثلاثاء.

وأكد الفريق أن أغلب الذين يعلمون الشخص المصاب الذين خالطوا، انتقلت لهم العدوى عبر أحد أفراد العائلة أو زميل في العمل.

وكتب الفريق في تقريره: "أقل من نصف المرضى يعلمون أنهم كانوا على اتصال وثيق مؤخرا مع مصاب بكوفيد 19، ما يؤشر على ضرورة إجراء المزيد من الفحوصات، وتقصي الحالات ومتابعة المخالطين وعزل المصابين خلال مرحلة الانتقال الاجتماعي".

وأكد التقرير أن جميع المشاركين في الاستفتاء قالوا إنهم عانوا من عرض أو أكثر خلال اليوم الذي أجروا فيه فحص كورونا، وكشف الاستفتاء الذي شمل 350 شخصا أن معظم الذين يحتاجون الدخول إلى المستشفى هم الأكبر سنا والين يعانون من أمراض مزمنة.